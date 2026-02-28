Diplomazia: Mario Vattani assume l’incarico di Ambasciatore d’Italia a Tokyo (il video)

L'annuncio sui social

Nel giorno in cui ricorre il 160esimo anniversario dell'amicizia tra il nostro Paese e il Giappone, il diplomatico dice in un video su Facebook: "Inizio la mia missione con grande onore e grande gioia"

Mario Andrea Vattani è il nuovo Ambasciatore d’Italia a Tokyo. Ad annunciare l’inizio dell’incarico è stato lui stesso sui social, attraverso un video rivolto a “connazionali e amici” dice: “Nel 160esimo anniversario dell’amicizia tra Italia e Giappone” dice Vattani su Facebook “inizio con grande onore e anche con grande gioia la mia missione di Ambasciatore dell’Italia a Tokyo. E questo nuovo incarico arriva dopo l’importante l’esperienza di EXPO 2025 a Osaka, che è stato senza dubbio un passaggio molto significativo nel rafforzamento della visibilità e della presenza italiana in Giappone”.

Visita di Meloni conferma profondità e solidità del rapporto bilaterale

Nel suo messaggio Vattani spiega inoltre che “la recente visita del nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è stata accolta con un calore straordinario dal Primo ministro” e anche “con l’affetto di tantissimi giapponesi. E questa visita ha confermato ancora una volta la profondità e anche la qualità del nostro rapporto bilaterale” e che oggi “grazie all’azione dei governi è stato elevato a partnership strategica speciale“.

Mario Vattani: una lunga carriera

E’ lunga e molto ricca la carriera di Mario Vattani. Dal 2021 è stato Ambasciatore d’Italia a Singapore, dove ha organizzato eventi promozionali economici e culturali come l’Italian Festival e la mostra di arte contemporanea italiana “The Grand Italian Vision” curata da Achille Bonito Oliva. Nato il 7 luglio 1966, è entrato in diplomazia nel 1991, dopo la laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Roma “La Sapienza”. E’ stato Consigliere diplomatico del Ministro dell’Agricoltura dal 2001 al 2003 e del Sindaco di Roma dal 2008 al 2011. Ha prestato servizio negli Stati Uniti e in Egitto, in ambito economico e consolare, maturando poi una vasta esperienza in Giappone – a Tokyo, Osaka e Kyoto – con particolare attenzione alle relazioni economiche e culturali. Capo dell’Ufficio Economico Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo dal 2004 al 2008, ha seguito la partecipazione italiana all’EXPO di Aichi nel 2005 ed è stato responsabile del grande evento di promozione integrata Primavera Italiana in Giappone.

Grande esperienza in Oriente

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal 2014 al 2021 è stato Coordinatore per l’UE-Asia Pacifico, occupandosi anche delle relazioni dell’Italia con organizzazioni regionali come l’Indian Ocean Rim Association (IORA), per la quale ha ricoperto il ruolo di National Focal Point, e con l’ASEAN. Selezionato nel 2003 per il programma ETP Japan dell’Unione Europea, parla correntemente la lingua giapponese ed è stato ricercatore presso l’Institute of Japanese Identity dell’Universita’ Takushoku di Tokyo. Nel 2017 il suo saggio “La Via del Sol Levante” è stato ufficialmente inserito nelle celebrazioni del 150mo anniversario dei rapporti tra Italia e Giappone. Ha inoltre pubblicato due romanzi con la casa editrice Mondadori, e il suo saggio “Svelare il Giappone” edito nel 2020 da Giunti, oggi alla quinta ristampa, ha vinto il Premio letterario “Antonio Semeria Sanremo” e il “Premio Umberto Agnelli” nel 2022. Vattani, sposato con 2 figli, ha collaborato con Il Foglio, Libero, Tempi e altre testate italiane, occupandosi di temi culturali e storici, soprattutto riguardo all’Asia. E’ stato inoltre membro del Consiglio del sindacato dei diplomatici italiani.