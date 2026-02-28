Edicola ABBONATI

Ciao

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Diplomazia: Mario Vattani assume l’incarico di Ambasciatore d’Italia a Tokyo (il video)

L'annuncio sui social

Diplomazia: Mario Vattani assume l’incarico di Ambasciatore d’Italia a Tokyo (il video)

Nel giorno in cui ricorre il 160esimo anniversario dell'amicizia tra il nostro Paese e il Giappone, il diplomatico dice in un video su Facebook: "Inizio la mia missione con grande onore e grande gioia"

Politica - di Eva De Alessandri - 28 Febbraio 2026 alle 08:41

Mario Andrea Vattani è il nuovo Ambasciatore d’Italia a Tokyo. Ad annunciare l’inizio dell’incarico è stato lui stesso sui social, attraverso un video rivolto a “connazionali e amici” dice: “Nel 160esimo anniversario dell’amicizia tra Italia e Giappone” dice Vattani su Facebook “inizio con grande onore e anche con grande gioia la mia missione di Ambasciatore dell’Italia a Tokyo. E questo nuovo incarico arriva dopo l’importante l’esperienza di EXPO 2025 a Osaka, che è stato senza dubbio un passaggio molto significativo nel rafforzamento della visibilità e della presenza italiana in Giappone”.

Visita di Meloni conferma profondità e solidità del rapporto bilaterale

Nel suo messaggio Vattani spiega inoltre che “la recente visita del nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che è stata accolta con un calore straordinario dal Primo ministro” e anche “con l’affetto di tantissimi giapponesi. E questa visita ha confermato ancora una volta la profondità e anche la qualità del nostro rapporto bilaterale” e che oggi “grazie all’azione dei governi è stato elevato a partnership strategica speciale“.

Mario Vattani: una lunga carriera

E’ lunga e molto ricca la carriera di Mario Vattani. Dal 2021 è stato Ambasciatore d’Italia a Singapore, dove ha organizzato eventi promozionali economici e culturali come l’Italian Festival e la mostra di arte contemporanea italiana “The Grand Italian Vision” curata da Achille Bonito Oliva. Nato il 7 luglio 1966, è entrato in diplomazia nel 1991, dopo la laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Roma “La Sapienza”. E’ stato Consigliere diplomatico del Ministro dell’Agricoltura dal 2001 al 2003 e del Sindaco di Roma dal 2008 al 2011. Ha prestato servizio negli Stati Uniti e in Egitto, in ambito economico e consolare, maturando poi una vasta esperienza in Giappone – a Tokyo, Osaka e Kyoto – con particolare attenzione alle relazioni economiche e culturali. Capo dell’Ufficio Economico Commerciale dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo dal 2004 al 2008, ha seguito la partecipazione italiana all’EXPO di Aichi nel 2005 ed è stato responsabile del grande evento di promozione integrata Primavera Italiana in Giappone.

Grande esperienza in Oriente

Al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal 2014 al 2021 è stato Coordinatore per l’UE-Asia Pacifico, occupandosi anche delle relazioni dell’Italia con organizzazioni regionali come l’Indian Ocean Rim Association (IORA), per la quale ha ricoperto il ruolo di National Focal Point, e con l’ASEAN. Selezionato nel 2003 per il programma ETP Japan dell’Unione Europea, parla correntemente la lingua giapponese ed è stato ricercatore presso l’Institute of Japanese Identity dell’Universita’ Takushoku di Tokyo. Nel 2017 il suo saggio “La Via del Sol Levante” è stato ufficialmente inserito nelle celebrazioni del 150mo anniversario dei rapporti tra Italia e Giappone. Ha inoltre pubblicato due romanzi con la casa editrice Mondadori, e il suo saggio “Svelare il Giappone” edito nel 2020 da Giunti, oggi alla quinta ristampa, ha vinto il Premio letterario “Antonio Semeria Sanremo” e il “Premio Umberto Agnelli” nel 2022. Vattani, sposato con 2 figli, ha collaborato con Il Foglio, Libero, Tempi e altre testate italiane, occupandosi di temi culturali e storici, soprattutto riguardo all’Asia. E’ stato inoltre membro del Consiglio del sindacato dei diplomatici italiani.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Eva De Alessandri - 28 Febbraio 2026