Caro bollette, Meloni: Investiti 5 miliardi per aiutare famiglie e imprese

L'intervista a Bloomberg

La Premier rivendica gli interventi sull'energia e si direbbe "dispiaciuta" nel caso il No vincesse al referendum

Uno sforzo enorme contro il caro bollette per aiutare famiglie e imprese, il Sud che diventa locomotiva dell’Italia ma anche la confessione di un “dispiacere” nel caso in cui il No vincesse al referendum. Sono i temi trattati da Giorgia Meloni in una lunga intervista all’agenzia Bloomberg.

L’impegno sulle bollette

Sul fronte del caro energia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica gli interventi adottati per sostenere nuclei familiari e sistema produttivo. “Ci abbiamo lavorato molto, chiaramente abbiamo cercato di dare una mano nell’immediato, come di solito si cerca di fare a famiglie e imprese, con cinque miliardi investiti per calmierare il prezzo delle bollette sui più fragili, famiglie e imprese“. Uno sforzo che i giornali internazionali come il Financial Times, hanno elogiato e che consentirà a tante famiglie e a tante imprese di risparmiare sul costo dell’energia mentre le questioni geopolitiche contribuiscono a far lievitare il mercato.

“Referendum? Se vince il No sono dispiaciuta”

“Io penso che un’eventuale vittoria del no” al referendum sulla riforma della giustizia “sarebbe un peccato. Perché questa è una nazione che ha bisogno di essere modernizzata, e quello che noi stiamo cercando di fare è modernizzarla. Quello che noi abbiamo fatto con la riforma della giustizia altro non era che mantenere un impegno che ci eravamo assunti con il programma elettorale votato dalla maggioranza dei cittadini, e la parte nostra del lavoro l’abbiamo fatta”, ha aggiunto Meloni.

“Penso che il referendum della giustizia debba essere approcciato guardando a cosa prevede la riforma, se la giustizia migliora o non migliora con questa riforma. I toni apocalittici che vengono utilizzati in questa nazione da alcuni sono ridicoli, sono ridicoli e purtroppo tradiscono il tentativo di utilizzare lo scontro politico per fare in modo che in Italia non cambi nulla”, ha detto a Bloomberg la Premier.

“Contenere il deficit senza austerità”

Nell’intervista all’agenzia giornalistica, Giorgia Meloni ha evidenziato come i conti italiani siano eccellenti. “Noi dobbiamo continuare a mantenere più o meno la stessa strategia che abbiamo avuto in questi anni, prima del nostro insediamento noi avevamo un deficit che era superiore all’8%. Oggi aspettiamo i dati definitivi, tendenzialmente dovremmo essere al di sotto del 3%, ma non abbiamo fatto una politica di austerità per raggiungere questo obiettivo, perché avrebbe compromesso la crescita”.

“Il Sud è la nostra locomotiva”

La presidente del Consiglio ha anche parlato della forte crescita del Pil nel Sud e della Zes: “Il Mezzogiorno d’Italia che era il fanalino di coda oggi è la locomotiva. L’occupazione cresce più della media nazionale, il Pil cresce più della media nazionale, il tema degli investimenti è prioritario e se io dovessi guardare a un modello di riferimento anche per il futuro, per le prossime leggi di bilancio, secondo me è il tema della Zes unica”.