Bonelli racconta un’altra storia rispetto agli scontri del 1973 a Milano e al Msi: ecco la verità

La ricostruzione

Angelo Bonelli dimostra di ignorare cosa avvenne il 12 aprile 1973, quando fu vietato non solo il corteo del Msi ma, a sole tre ore dall’orario previsto, perfino il semplice comizio in zona semi periferica di Milano. Il tutto con la incredibile motivazione del divieto generalizzato di ogni manifestazione o comizio all’aperto per tutte (tutte!) Le forze politiche a causa dell’apertura della “fiera di Milano“. Cio provocò inevitabilmente (stante fino anche la impossibilità di avere dai proprietari, la disponibilità di una qualsiasi location al chiuso per paura di ritorsioni) l’impossibilità di governare l’afflusso dei partecipanti all’iniziativa. Ne derivò il drammatico esito della morte dell’agente Marino, colpito da una bomba Srcm modello 35 (bomba a mano letale, benché definita “ad effetto morale”) lanciata da due isolati partecipanti estranei, peraltro al Msi. Va aggiunto che non vi furono altri agenti in alcun modo colpiti o feriti.

Ciò comportò l’arresto, oltre dei due citati responsabili, di decine di militanti (alcuni dei quali poi assolti) con la semplice accusa di “ resistenza a pubblico ufficiale” e il processo per due parlamentari del Msi sicuramente estranei a ogni reato tant’è che furono assolti con formula piena.

Bonelli prenda quindi nota:

1) che fu la decisione del governo di allora di creare volontariamente col divieto last minute, anche il comizio, arrecare incidenti per danneggiare il Msi;

2) che benché estranei a ogni violenza furono processati molti militanti “solo” per resistenza al pubblico ufficiale;

3) che furono imputati e processati quasi per “responsabilità oggettiva” parlamentari e dirigenti Msi per aver indetto il comizio e poi assolti con formula piena, pur in un clima certo a loro sfavorevolissimo;

4) che il danno politico all’Msi (che contribuì peraltro a individuare colpevoli del lancio mortale) durò anni e avvenne proprio all’indomani del successo elettorale del 1972 che segnava l’inizio di una “ destra, Nazionale” lontana da ogni nostalgismo.

Bonelli studi e se ha bisogno di consigli o lezioni, siamo pronti a dargliele.