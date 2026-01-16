Si avvicina, lancia un urlo e il gruppo di opossum si accascia all’unisono. Tutti ‘morti’. E la scena diventa virale (video)

Comicità involontaria

Si avvicina, salta divertita, poi un urlo che spaventa un gruppo di opossum che si gettano a terra, tramortiti, “morti”. La scena è surreale e il breve video diventa virale nel giro di poche ore. Protagonista una donna. Nel filmato che ha fatto il giro del web si vede che avanza, ripresa di spalle, poi allarga le braccia e lancia un urlo improvviso. Il gruppo di opossum si accascia a terra nello stesso istante. Tutti fermi. Tutti “morti” insieme. Sembra una gag studiata, tanto la scenetta è sincronizzata e comica. Come si sa quella di fingersi morti è una reazione naturale, involontaria, degli animaletti selvatici per nulla aggressivi. Gli opossum, quando percepiscono un pericolo, per lo stress possono entrare in uno stato chiamato tecnicamente tanatosi. Il corpo si irrigidisce, il respiro rallenta, gli occhi restano aperti e l’animale rimane immobile anche per diversi minuti. Non è una finizione ma un meccanismo di difesa che, in natura, può scoraggiare i predatori.

Sui social si è scatenato il delirio di commenti. Molti hanno paragonato la scena a un domino, a una prova generale di teatro o a una squadra che ha memorizzato lo stesso copione. Altri parlano di “morte collettiva” o di “dramma recitato meglio di molte serie tv”. In inglese esiste l’espressione “playing possum”, fingere di essere morti, deriva proprio da questo loro comportamento reale in natura.