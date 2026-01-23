Maltempo, il ciclone Harry è un ricordo. L’impegno straordinario del governo e il ritorno alla normalità

Al sud

Al via già la fase di ricostruzione delle aree danneggiate, mentre l'esecutivo quantifica i danni da ristorare

Il ciclone Harry, che ha tenuto in ostaggio Calabria, Sicilia e Sardegna, ormai è un ricordo. Il maltempo che ha causato ingenti danni nelle tre regioni ha visto la Protezione civile in prima fila, con un impegno e una generosità di assoluto livello.

La collaborazione

Il ministro Nello Musumeci e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno seguito costantemente l’evoluzione del maltempo. Imponente il dispiego di donne e uomini, anche delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Non sono mancate le polemiche strumentali di chi ha accusato il governo anche in questa circostanza. “Desidero ringraziare il ministro Musumeci e le Regioni interessate dal ciclone Harry per la collaborazione e per l’impegno profuso. La Protezione civile ha fatto veramente il massimo. È profondamente sbagliato fare polemiche inutili e strumentali su un evento naturale stata, rispetto al quale c’è una forte sinergia istituzionale. Donne e uomini delle forze dell’ordine, delle vigili del fuoco, della protezione civile hanno fatto veramente il massimo. Dinanzi a eventi naturali bisognerebbe mettere da parte strumentalizzazioni sterili”, ha detto il vicecapogruppo alla Camera di FdI, Alfredo Antoniozzi.

Mattarella si informa sulla sua Sicilia

A margine della visita di questa mattina allo stabilimento Fincantieri di Palermo, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, palermitano, si è intrattenuto per qualche minuto a parlare con il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, per chiedergli dei danni causa dal ciclone Harry, che ha colpito la costa orientale della Sicilia nei giorni scorsi.

A Catanzaro al via le ruspe

.Questa mattina il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, insieme alla sottosegretaria all’Interno, Wanda Ferro, ha effettuato un sopralluogo a Catanzaro Lido riservando particolare attenzione alla zona del porto, duramente colpita. Presenti, tra gli altri, il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa; il sindaco, Nicola Fiorita; il questore, Giuseppe Linares e il capo del dipartimento della Protezione civile regionale, Domenico Costarella. I rappresentanti delle istituzioni si sono fermati a dialogare con cittadini ed esercenti che hanno perso tutto, ascoltando le richieste di aiuto e assicurando gli interventi necessari.

Il governo al lavoro per il ristoro dei danni

Musumeci è già al lavoro insieme al Ministero degli interni per quantificare i danni. Le singole Prefetture stanno effettuando il monitoraggio. Anche in questa circostanza l’esecutivo è stato pronto, affrontando un evento naturale di forte portata con celerità e massima serietà.