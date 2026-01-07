Edicola SOSTIENICI

Lutto a Rai e Mediaset, due giornalisti morti in pochi giorni: addio ad Alessandro Tiberti e Gianluigi Armaroli

Volti noti della tv

Cronaca - di Marta Lima - 7 Gennaio 2026 alle 12:19

In pochi giorni, due lutti, due volti noti di Rai e Mediaset. All’età di 61 anni ci ha lasciati Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni, a 77 anni si è spento l’inviato Mediaset Gianluigi Armarolo, anch’egli volto noto della tv pubblica e commerciale. Alessandro Tiberti è morto il 5 gennaio 2026 dopo una lunga malattia. Iniziò nelle radio romane con programmi sul basket, poi a Teleroma 56, Videomusic e Persona TV. Entrato in Rai nei primi anni 2000, fu caposervizio, conduttore, telecronista di basket/baseball e inviato per Olimpiadi estive/invernali (inclusa Milano-Cortina 2026), vicecaporedattore della redazione Sport Olimpici e Paralimpici. Cordoglio da FIP (Petrucci), Federnuoto (Barelli), Lega Volley Femminile, Unirai, USSI e Giornalisti 2.0: “competente, discreto, leale”.

Sul fronte Mediaset, addio a Gianluigi Armaroli, giornalista bolognese di 77 anni. È ricordato come storico corrispondente dall’Emilia-Romagna del primo Tg5 diretto da Enrico Mentana. Nato a Bologna il 20 novembre 1948, laureato all’Accademia di Belle Arti in scenografia e formatosi come attore all’Accademia Antoniana, esordì in Rai come attore radiofonico e televisivo. Dal 1977 collaborò con emittenti locali emiliane (Video Bologna, Tele Carlino), passando nel 1984 a Fininvest/Mediaset sotto Guglielmo Zucconi; dal 1992 fu inviato Tg5 per oltre 20 anni, coprendo eventi chiave come alluvioni e cronaca regionale. L’annuncio della morte è stato dato in diretta dal Tg5 il 5 gennaio 2026. I colleghi ne hanno sottolineato la “professionalità, garbo e la passione”; il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale ha espresso cordoglio: “Non se ne va solo un grande giornalista, ma una persona elegante che ha raccontato con acutezza la sua terra”.

