La Spezia, orrore a scuola. Diciottenne accoltellato in classe da un coetaneo: è gravissimo

Prima il litigio in bagno

Armato di coltello ha colpito un compagno di scuola durante la lezione sotto gli occhi della classe. La vittima, diciottenne, si trova in gravissime condizioni. È successo intorno alle 12 all’istituto professionale Domenico Chiodo di La Spezia. Scarne le notizie sulle motivazioni, stando ad alcune testimonianze i due coetanei, di origine nordafricana, litigavano a giorni. Forse per una ragazza. Prima dell’accollamento al costato c’è stato un litigio in bagno, come riporta la Nazione. Dopo la ricreazione uno dei due ragazzi è poi rientrato in classe molto scosso. A un certo l’altro ha fatto irruzione in aula con il coltello e ha aggredito il “rivale” ferendolo gravemente. Panico in classe, caos improvviso finché un docente è riuscito a disarmare l’aggressore.

La Spezia, accoltella un compagno di scuola. La vittima è in condizioni gravissime

Il personale di soccorso è intervenuto a tempo di record, come pure le forze dell’ordine. La vittima è stata trasportata trasportato d’urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. Sono in corso le prima indagini mentre si cerca di ricostruire il drammatico episodio. L’aggressore sarebbe dunque andato a scuola già armato di coltello. La Scientifica sta volgendo rilievi all’interno della scuola e in classe. Le lezioni sono state sospese e molti studenti hanno chiamato le famiglie per tornare a casa dopo aver assistito all’aggressione. L’aggressore è stato fermato e interrogato. Si tratta di uno studente di 19 anni. Al ragazzo, che secondo le prime informazioni sarebbe italiano di origini straniere, potrebbe venir contestato il tentato omicidio aggravato dalla premeditazione. Il coltello da cucina utilizzato per ferire il suo compagno sarebbe infatti stato portato da casa.

La vicinanza alla famiglia del ministro Valditara

“Quanto accaduto all’Istituto ‘L. Einaudi – D. Chiodo’ della Spezia è di una gravità assoluta”, così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. “Allo studente ferito e alla sua famiglia va la mia sentita vicinanza. Episodi di questo genere non devono trovare spazio nella nostra società. La scuola è impegnata a trasmettere valori e a insegnare il rispetto delle persone e delle regole, nel dialogo e nel rifiuto di ogni forma di violenza”.