Il Giappone pop di Meloni e Takaichi: dall’incontro con il “papà” di Ken il Guerriero al «tanti auguri» in italiano (video)

«Una sintonia particolare»

Si apre con il selfie davanti a un vaso di fiori e si chiude con l’abbraccio caloroso di saluto il video pubblicato dal Kantei, la sede del primo ministro giapponese, sui propri canali social che fa la sintesi della visita della premier Giorgia Meloni in Giappone dove ha incontrato la sua omologa Sanae Takaichi. Una clip che punta molto anche sui momenti informali della missione, durante la quale le due leader hanno innalzato il livello di cooperazione tra i rispettivi Paesi a partenariato strategico speciale, segnando «un salto di qualità» nei rapporti tra Roma e Tokyo.

La sintonia tra Meloni e Takaichi, all’insegna del «ganbaru»

Sanae «è appena diventata la mia migliore amica», scherza Meloni nei fotogrammi di chiusura della clip, che restituisce istantanee di una sintonia che è anche personale tra le due premier conservatrici. Le quali, oltre all’appartenenza politica, condividono anche il primato di essere le prime donne alla guida della propria Nazione e l’approccio al proprio ruolo sintetizzato da Meloni con una parola giapponese: «Ganbaru», ovvero «fare più del proprio meglio, ambire a superare sempre i limiti».

La festa di compleanno a sorpresa: Takaichi guida il coro «tanti auguri»

Cortesia, quella linguistica, ricambiata da Takaichi e dalla delegazione giapponese durante il pranzo in onore di Meloni, che è stato anche l’occasione per festeggiarne il compleanno. All’arrivo a sorpresa della torta il tavolo canta «tanti auguri» in italiano, guidato proprio dalla premier giapponese, in un’atmosfera che rimanda il clima di confidenza che si è instaurato nelle pieghe del formalissimo cerimoniale che sempre accompagna incontri di questo livello politico e diplomatico.

«Conta sempre su di me per qualsiasi cosa tu abbia bisogno. So che non è facile, ma ce la faremo insieme», dice ancora Meloni salutando la sua omologa nella clip del Kantei, che dà conto di quel «rapporto basato su una sintonia particolare», di cui ha apertamente parlato la premier italiana.

Il Giappone pop di Giorgia: l’incontro con il “papà” di Ken il Guerriero

Un po’ tutta la missione giapponese, che vedrà come ultimo atto l’incontro di Meloni con i vertici delle principali aziende giapponesi presso l’ambasciata italiana, è stata segnata da un’alternanza tra momenti di alto profilo istituzionale e momenti più “pop” a dimostrazione che per fare le cose seriamente non si deve per forza essere seriosi e che la capacità di instaurare rapporti anche sul piano umana ritorna sul piano politico. Impagabile il selfie in stile manga, postato da Meloni sui propri social con il commento «Due Nazioni lontane, ma sempre più vicine. Amicizia e sintonia con Sanae Takaichi». Ma anche l’incontro che la premier ha avuto con il creatore di Ken il guerriero, Tetsuo Hara. «Lo ringrazio di cuore per il dono prezioso che mi ha voluto fare e per un’opera che ha segnato la crescita di intere generazioni di italiani, diventando parte dell’immaginario collettivo della nostra Nazione», ha scritto su Instagram Meloni, condividendo una foto insieme al fumettista, che le ha regalato un disegno di Ken il Guerriero con la dedica «buon compleanno Meloni».