Giappone e Corea del Sud hanno due governi Pop: Takaichi e Lee suonano la batteria prima dell’incontro diplomatico (video)

Musica e politica

Il Giappone e la Corea del Sud hanno due governi Pop, sia dal punto di vista musicale che politico. La premier nipponica Sanae Takaichi e l’omologo di Seul, LeeJae Myung, hanno suonato insieme la batteria prima di un incontro diplomatico a Tokyo martedì. L’esibizione è stata ripresa dalle telecamere dei giornalisti, che li hanno ripresi mentre percuotevano tamburi e piatti, al ritmo delle famose canzoni K-pop tra cui Dynamite dei BTS e Golden dal film di successo Demon Hunters. Entrambi indossavano le stesse tute abbinate; la performance dei due leader un omaggio al passato di Takaichi, che da giovane suonava come batterista in una band heavy metal. “Quando ci siamo incontrati all’APEC l’anno scorso, Lee ha detto che il suo sogno era suonare la batteria, quindi abbiamo preparato una sorpresa”, ha scritto in seguito Takaichi su X, ricordando la prima conversazione con il premier sudcoreano.

Giappone e Corea del Sud: Takaichi e Myung suonano la batteria prima del vertice diplomatico

«La musica sembra avere il potere di unire i cuori a un livello più profondo di quanto possano mai fare le parole», ha scritto un utente di X in coreano sull’esibizione dei due premier. «Scambi come questo possono essere silenziosi, ma contribuiranno sicuramente a far progredire le relazioni tra Corea e Giappone». Tra l’altro Giappone e Corea del Sud non sono soltanto alleati degli Usa, visto che ultimamente hanno collaborato per contrastare la crescente influenza della Cina nella regione asiatica. Inoltre, Lee e Takaichi hanno anche concordato di aumentare la collaborazione economica: un patto che arriva mentre il Dragone sta diminuendo le esportazioni di terre rare e beni a duplice uso verso l’arcipelago nipponico.