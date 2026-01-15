Dormono nello stadio della Juventus e rubano tutto il possibile: arrestati due tifosi bianconeri

La Juventus paga (ingiustamente) il prezzo della narrazione di avere “rubato” nel tempo degli scudetti. Ma stavolta i ladri li ha avuti in casa sua e la vicenda surreale accaduta all’Allianz Stadium ha dell’incredibile: due supporter bianconeri hanno dormito nello stadio per rubare tutto ciò che era possibile. Sono stati arrestati.

Una serata di calcio trasformata in un’avventura surreale. All’Allianz Stadium, al termine di Juventus-Cremonese, un fratello e una sorella arrivati da Bologna hanno deciso di non lasciare l’impianto, nascondendosi in una sala d’accoglienza per trascorrere lì la notte. L’idea era dormire sui divanetti e consumare cibo e bevande delle aree hospitality.

Spumante e altri oggetti sottratti

La presenza sospetta è stata notata dal personale di vigilanza, che ha chiamato il 112. All’arrivo dei carabinieri i due hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati fermati poco dopo. Il ragazzo è stato trovato con tre bottiglie di spumante sottratte dalle forniture interne e altri oggetti: per lui è scattato l’arresto in flagranza per furto in concorso e il processo per direttissima. La sorella è stata denunciata a piede libero. Ora si indaga su come siano riusciti a restare nascosti così a lungo: club e autorità verificano eventuali falle nei sistemi di sicurezza.

Uno stadio all’avanguardia

L’Allianz Stadium è stato costruito in poco tempo, subito dopo il 2010, dalla Juventus, in un’area degradata, diventando il primo stadio di proprietà di un club, sulla scorta di quanto accade in Inghilterra. Ha una capienza di circa 40mila posti ed è dotato di confort di ogni genere, dal ristorante alla sala vip.

All’interno del complesso c’è anche il museo, con i numerosi trofei esposti e vinti dalla società bianconera. Introiti extra che sono fondamentali per le casse della società di proprietà degli Elkann. Uno stadio sicuro e impenetrabile. Almeno fino alla vicenda accaduta lunedì scorso. Scontato il Daspo per i due ladri.