Bonelli messo kappaò da due ragazze venezuelane: “Dov’era quando il dittatore Maduro torturava gli innocenti?” (video)

Figuraccia in diretta

Figuraccia in diretta tv per Angelo Bonelli, parlamentare Avs e co-portavoce di Europa Verde, che alla trasmissione “4 di Sera” conciona sul diritto internazionale, sul popolo del Venezuela e sugli Stati Uniti del presidente Trump.

Non è serata per BONELLI che viene “asfaltato” da due ragazze venezuelane ⬇️ pic.twitter.com/HcJrO5KvHr — Virna (@Virna25marzo) January 8, 2026

Il conduttore Paolo Del Debbio gli apparecchia un contraltare indigesto. In collegamento da Roma fa intervenire due giovani venezuelane, che rispondono per le rime, in maniera puntuta e documentata.

Uno due delle regazze venezuelane che mette kappaò Bonelli

«La sua azione secondo me è giusta perché Trump ha catturato il presidente illegittimo del Venezuela – ha spiegato la prima ragazza venezuelana -. Maduro è un narcotrafficante, un dittatore da 26 anni. È da 26 anni che noi volevamo che succedesse questo. Noi per tanti anni abbiamo alzato la voce, abbiamo chiamato le organizzazioni internazionali che ci hanno voltato le spalle. Ciò che è successo il 3 gennaio ci ha ricordato che non siamo da soli. Ci hanno fatto vedere quella luce alla fine del tunnel, ci ha fatto vedere finalmente l’uscita di questo incubo chiamato ‘dittaura di Nicolas Maduro’. Maduro non è stato un presidente eletto, lui le elezioni del 2024 le ha perse. E comunque si è autoproclamato presidente».

Bonelli accusa il colpo, ma resta ancora metaforicamente in piedi, il colpo del kappaò arriva dalla seconda venezuelana. «Ho sentito il signor Bonelli parlare di diritto internazionale, quando in realtà è stato violato già nel 1970. E nessuno ha comunque nominato il diritto internazionale quando Maduro stava torturando, massacrando, uccidendo innocenti civili. Quindi non so perché sia spuntato adesso e non quando stavano morendo centinaia di migliaia di innocenti venezuelani. Noi vogliamo che Trump, al momento, resti. Poi chiaramente si punta a un’indipendenza del Venezuela». Ed è definitivo knock out per Bonelli.