Antartide, nasce l’Ice Memory Sanctuary: la struttura che custodisce le due “capsule del tempo” ghiacciate

Conservare la storia del clima

Dalle Alpi al plateau antartico per conservare la storia del clima. È stato inaugurato l’Ice Memory Sanctuary, una struttura scavata sotto strati compatti di neve dove sono state trasferite le due carote di ghiaccio alpino estratte dal Monte Bianco e dal Grand Combin in Svizzera. Le carote di ghiaccio, che contenengono la memoria dell’atmosfera del passato, sono ora conservate in sicurezza alla stazione Concordia in una grotta nel ghiaccio. Questa è stata progettata per preservare i campioni dei ghiacciai montani per le future generazioni di scienziate e scienziati. L’apertura in Antartide del primo archivio per la conservazione delle carote di ghiaccio, come spiegano i partner fondatori di Ice Memory Foundation, segna un momento storico per il progetto Ice Memory, lanciato nel 2015 da Consiglio Nazionale delle Ricerche e Università a Ca’ Foscari Venezia con Cnrs, Ird e Université Grenoble-Alpes (Francia) e Paul Scherrer Institute (Svizzera).

Ice Memory Sanctuary: una struttura scavata sotto strati compatti di neve

Dopo un viaggio di più di 50 giorni a bordo della rompighiaccio Laura Bassi, salpata da Trieste, due preziosi campioni di ghiaccio provenienti da ghiacciai alpini in ritiro, prelevati con il supporto della Ice Memory Foundation, hanno raggiunto la Stazione italo-francese di Concordia, nel cuore dell’altopiano antartico. Avvenuto nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide (Pnra), il trasporto è stato gestito dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs).

Dopo essere arrivate a destinazione, le carote di ghiaccio sono state archiviate nell’Ice Memory Sanctuary inaugurato oggi: una grotta ricavata nel ghiaccio e progettata appositamente per diventare un archivio naturale e permanente di campioni di ghiaccio. Anche qualora i ghiacciai dovessero scomparire, queste carote di ghiaccio rappresentano un’eredità per le generazioni future: costituiranno una risorsa a lungo termine per la ricerca scientifica e per i processi decisionali basati su evidenze scientifiche. Vere e proprie capsule del tempo, racchiudono l’atmosfera del passato che da oggi sarà protetta per i decenni e i secoli a venire.

Il viaggio dei due campioni di ghiaccio

Le due carote di ghiaccio alpine sono state estratte dal Monte Bianco (Col du Dôme, Francia, 2016) e dal Grand Combin (Svizzera, 2025). I due campioni sono salpati a metà ottobre 2025 a bordo della nave rompighiaccio italiana Laura Bassi, nell’ambito della 41esima campagna del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra). Operato dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs), il carico di 1,7 tonnellate di ghiaccio è stato mantenuto a una temperatura costante di -20 °C / -4 °F per l’intera durata del viaggio.