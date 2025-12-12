Musumeci: il piatto tipico catanese che consiglio a Natale è il ‘falsomagro’ (video)

Sapori d'Italia

Dopo il riconoscimento da parte dell’Unesco della cucina italiana come patrimonio dell’umanità, il Secolo d’Italia ha chiesto al ministro Nello Musumeci di consigliare per le festività Natalizie un piatto preferito o una specialità tipica del territorio. In un video il responsabile del Dicastero per la Protezione civile e per le politiche del mare nel governo Meloni ha risposto che “La nostra cucina è identità, cultura e emozione. E lo dicono anche i turisti” che vengono a visitare in Italia. “In Sicilia, nella mia terra, ogni piatto conserva la sua genesi. Parliamo di 15 dominazioni in oltre 3000 anni di storia, ognuna delle quali ha lasciato una traccia. Se devo indicare a un piatto tipico del Natale siciliano e catanese, il pensiero va subito al ‘falsomagro’ . Lo ricordo da bambino.”

Pochi ingredienti che danno vita a un piatto straordinario

Il falsomagro è un secondo piatto di carne di manzo, cotta in padella arrotolata e farcita con un ripieno di carne tritata, mortadella o prosciutto cotto, uova sode e formaggio. Nello Musumeci ricorda che “Papà e mamma si dedicavano con particolare attenzione alla sua preparazione: pochi ingredienti ma se preparati bene danno vita ad un piatto straordinario che può essere conservato anche due o tre giorni, affettandolo dopo averlo custodito in frigo”.

Riconoscimento Unesco è un punto di partenza

Nel video il ministro Musumeci sottolinea che “Abbiamo tutti la necessità di dover sperimentare e valorizzare le ricette che ci hanno lasciato i nostri genitori e i nostri nonni. Ecco perché il riconoscimento della cucina italiana ‘patrimonio dell’umanità’ non può essere considerato un punto di arrivo ma deve essere considerato un punto di partenza. È un titolo che deve indurre ciascuno di noi a lavorare meglio e a lavorare di più per promuoverne la qualità, il valore e per attrarre sempre più turisti e stranieri. Perché quando la cucina italiana e in particolare quella siciliana viene servita al tavolo, le sensazioni siano davvero tante. Ovviamente il falsomagro è solo uno dei tanti piatti che possono essere preparati in occasione delle prossime festività. L’importante è esaltare e promuovere il valore della nostra cucina. E sono certo che ognuno di noi diventerà ‘apostolo’ di questo verbo.