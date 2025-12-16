Milano, operazione Interforze, sgomberate 20 case occupate (e non solo). De Corato: finalmente lo Stato torna a fare la sua parte

Lo Stato c'è

Oggi nel quartiere Lorenteggio di Milano, in particolare nell’area di Via Quarti e nelle zone limitrofe, nonché presso le Stazioni Metropolitane Bisceglie e Bande Nere, si sono svolti servizi interforze finalizzati alla repressione di fenomeni di criminalità e dei reati contro il patrimonio, al contrasto delle occupazioni abusive, allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla presenza irregolare di cittadini stranieri sul territorio. E allora: 241 gli operatori impegnati, che hanno consentito di controllare 628 persone (289 stranieri e 339 italiani), di cui 14 accompagnate in Questura e 2 messe a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

E allora: eseguiti 2 arresti e 15 perquisizioni domiciliari. Indagate 11 persone per reati di ricettazione ed invasione dei terreni. Sgomberati 9 appartamenti Aler in Via Quarti, e altri 10, sempre nella stessa zona, sono stati spontaneamente rilasciati dagli occupanti. Rimossi anche numerosi collegamenti abusivi alla rete elettrica e del gas. A cura di Amsa sono state smaltite circa 2 tonnellate di materiali vari che ingombravano il suolo pubblico, mentre la Polizia Locale ha proceduto alla rimozione di 12 veicoli non assicurati o di provenienza furtiva.

Inoltre 17 sono stati gli esercizi commerciali sottoposti a controllo, a cui è seguita l’irrogazione di diverse sanzioni amministrative. Inoltre, numerosi e ingenti sono stati i sequestri di sostanze stupefacenti (oltre 14 kg di hashish e 128 grammi di cocaina), armi, preziosi, capi di abbigliamento, apparecchiature elettroniche tutti di provenienza illecita, strumenti atti allo scasso e un consistente quantitativo di denaro contante.

«I risultati conseguiti con l’operazione di oggi – ha evidenziato il prefetto Sgaraglia – confermano l‘importanza e l’efficacia di strategie interforze, unite all’impegno delle Istituzioni del territorio per garantire maggiore sicurezza e migliori condizioni di vivibilità». Assicurando: «Proseguiranno tale interventi per accrescere la percezione di sicurezza, promuovere la riqualificazione di quartieri periferici e contrastare la marginalità e il degrado urbano»

E a stretto giro arriva anche il ringraziamento e il commento sull’operazione odierna di Riccardo De Corato (deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi): «Ringrazio le Forze dell’Ordine per l’importante operazione di sicurezza compiuta in Via Quarti, una zona completamente abbandonata da quando la sinistra governa Milano», ha dichiarato l’esponente di FdI.

Aggiungendo anche: «Ringrazio anche il ministro degli Interni Piantedosi per essersi interessato personalmente dopo che la Commissione Parlamentare per la sicurezza e il degrado delle periferie italiane, di cui faccio parte, lo scorso marzo aveva sollecitato un intervento del Viminale dopo un sopralluogo milanese, tra cui anche nel quartiere di Via Quarti. Fino al 2011, infatti, proprio lì c’erano due camionette fisse di militari h. 24 e, in quel periodo, la situazione si era normalizzata. Le misero le Giunte di Centrodestra».

Poi però, sottolinea De Corato, «il Sindaco Pisapia, dopo il 2011, pensò “bene” di toglierle. E da quel momento quella problematica zona, è diventata un Bronx. Con il governo Meloni lo Stato è tornato a fare lo Stato, anche in quel quartiere periferico di Milano. Sottolineo che proprio le periferie di Sala, nell’ultimo decennio, sono in uno stato di profonda emergenza dove, in molti casi, come per esempio a Baggio, si sviluppano tutta una serie di illegalità quali abusivismo, spaccio, delinquenza e criminalità», conclude emblematicamente l’esponente di FdI.

(Italpress)