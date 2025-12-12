Milano-Cortina, ecco chi sono i 4 portabandiera. Federica Brignone ce l’ha fatta: è il sogno che si realizza

Finita la suspense. Alle 12,12 del 12 dicembre 2025 il presidente del Coni Luciano Buonfiglio ha annunciato i quattro portabandiera dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. “Saranno, a Cortina Amos Mosaner e Federica Brignone e a Milano Federico Pellegrino e Arianna Fontana”, ha detto dimostrando fiducia nella cabala. “Oggi è un giorno importante e ho scelto di annunciare i nomi dei portabandiera. Avere un senso di complicità con i numeri, la fortuna, la cabala e il 12 è considerato il numero della completezza, dell’armonia e della ciclicità, sono 12 i sono mesi, le ore, e i segni zodiacali. Ma la parola che mi sta più a cuore è l’armonia che in tutte le circostanze stiamo cercando di portare avanti, il desiderio che ci sia un mondo in armonia, quello di cui ci occupiamo noi. Vorrei che fossimo di esempio. L’armonia è stata anche la chiave dello sviluppo”.

Milano-Cortina svelati i nomi dei quattro portabandiera

I 4 portabandiera, il fondista Federico Pellegrino, la pattinatrice short track Arianna Fontana, il giocatore di curling Amos Mosaner e la sciatrice Federica Brignone sfileranno nella cerimonia d’apertura in programma il prossimo 6 febbraio. Concluso anche il giallo sulla partecipazione della campionessa olimpica di sci Federica Brignone dopo l’infortunio durante i campionati italiani.