Locatelli: crescita e coesione sociale dipendono dalla capacità di non lasciare indietro nessuno

In viola Camera e Senato

Per la Giornata internazionale sui diritti delle persone con disabilità Palazzo Chigi accoglie importanti iniziative alla presenza della Ministra e del Sottosegretario Mantovano

Dal Senato alla Camera le facciate dei palazzi che ospitano le sedi delle Istituzioni italiane si colorano di viola questa sera, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. Dal tramonto all’alba, poi, sulla facciata di Palazzo Chigi, che accoglie il governo italiano, verranno proiettate delle parole chiave che rappresentano questa ricorrenza. E presso il Cortile d’Onore di Palazzo Chigi, si svolgeranno iniziative di sensibilizzazione, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli: tra queste, la presentazione del nuovo Piano di azione nazionale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Saranno coinvolte nell’evento alcune associazioni, in particolare sui temi dello sport e del lavoro.

Locatelli: temi dell’inclusione al centro dell’attenzione

Sulla sua pagina facebook la Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, scrive: “Oggi è la Giornata internazionale sui diritti delle persone con disabilità. Un’occasione importante per richiamare l’attenzione di tutti sui temi dell’inclusione, della valorizzazione delle persone e sul diritto alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica nel nostro Paese.La crescita economica e la coesione sociale del nostro Paese dipendono sempre di più dalla capacità di non lasciare indietro nessuno. Non possiamo più parlare solo di costi o di assistenza, ma di un investimento serio sulle potenzialità e sul valore di ogni persona”.

Fatti passi importanti ma la strada è lunga

“Il cammino è ancora lungo, ma in questi anni abbiamo compiuto passi importanti. Penso alla riforma della disabilità che stiamo attuando che semplifica e sburocratizza le procedure di riconoscimento dell’invalidità civile, e che introduce il Progetto di vita” continua l’esponente del governo Meloni. “Penso anche alle tante azioni che stiamo portando avanti: al riconoscimento della sordociecità, al sostegno per l’occupazione dei giovani con disabilità con un fondo da 22 milioni, al nuovo bando “Vita e Opportunità”, che entro fine anno metterà a disposizione 380 milioni di euro per supportare percorsi abitativi, ricreativi e lavorativi”.

Coperture certe per caregivern familiare

la Locatelli conclude: “Penso poi alla legge di riconoscimento del caregiver familiare, dedicata a coloro che amano, curano e non vogliono essere sostituiti ma accompagnati in questo percorso di cura. Si tratta di legge a tutele differenziate, che per la prima volta ha una copertura certa, di 257 milioni di euro, in legge di bilancio. La sfida per il futuro è quella di lavorare insieme, uniti e con sempre più convinzione, per garantire i diritti, le tutele e sempre maggiori opportunità, libertà di scelta e autonomia alle Persone con disabilità“.