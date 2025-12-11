La Russa canta “Goganga” di Gaber. Siparietto ad Atreju con Karaoke reporter (video)

Presidente del Senato 'rock'

Il presidente del Senato comincia a canticchiare l'iconico brano senza base musicale perchè "sono talmente rock che non mi serve". Poi racconta la storia della canzone: parla di un uomo che va dal medico per correggere un difetto...

Radio Rock fa cantare il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Intercettato dal Karaoke Reporter, Dejan Cetnikovic, ad Atreju 2025, manifestazione di Fratelli d’Italia in corso in questi giorni a Castel Sant’Angelo, La Russa ha scelto di intonare l’iconico brano di Giorgio Gaber “Goganga”.

E nel rispetto dell’originalità che lo contraddistingue ha chiesto al reporter di esibirsi senza musica “Sono talmente rock – ha detto – che mi sento di canticchiare senza bisogno della base musicale”.

Da lì “Goganga goganga goganganghingaghe gogongogangangonga ghegogongogangangò. Goganga goganga goganganghinga ghe gogongogangangonga ghegogongogangangò” Sono superock” ha detto il presidente del Senato che al termine ha chiesto a Cetnikovic “come ti sembra?”. “Bellissima” ha risposto il reporter, che tuttavia ha aggiunto la base in seguito, dopo un divertente scambio di battute. “E’ la storia di uno che va dal medico perché aveva un difetto e vuole che glielo guarisca” dice La Russa “Il medico gli dice ‘vada a casa e stia in silenzio per almeno giorni tre. Poi ritorna: non ha più quel difetto ma ne ha uno peggiore. Non dico qual è. Arriverci”.