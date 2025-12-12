Italia-Mozambico: visione condivisa in linea con gli obiettivi del Piano Mattei

Bilaterale a Roma

Il Presidente Daniel Francisco Chapo è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. La cooperazione sarà rafforzata dalla firma di un nuovo accordo quadro

Il Presidente della Repubblica del Mozambico Daniel Francisco Chapo è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana Giorgia Meloni. L’incontro ha permesso di approfondire il dialogo politico e rinnovare l’impegno a favore di un partenariato moderno, equilibrato e orientato ai risultati. Nel comunicato diffuso al termine del bilaterale si legge che “Nel contesto della celebrazione dei 50 anni dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche e dei 33 anni dall’Accordo generale di pace di Roma, l’Italia e il Mozambico ribadiscono il carattere storico e di mutuo beneficio della loro cooperazione e sottolineano l’importanza di continuare a rafforzare questo rapporto, fondato sui principi del rispetto reciproco, della pace e dello sviluppo sostenibile, nel quadro del partenariato stabilito dal Piano Mattei per l’Africa, di cui il Mozambico è una Nazione focus sin dall’inizio”.

Sicurezza energetica e cooperazione bilaterale nel settore gas

Nella lunga nota diffusa da Palazzo Chigi, di ricorda che “Nella comune consapevolezza del ruolo strategico che il Mozambico svolge nella sicurezza energetica globale e dell’importanza della cooperazione bilaterale nel settore del gas naturale e delle energie rinnovabili, l’Italia ribadisce il proprio sostegno al programma ASCENT Mozambico, attuato in co-finanziamento con la Banca mondiale, che contribuirà ad ampliare l’accesso all’energia elettrica nelle zone rurali, a complemento degli sforzi nazionali mozambicani di transizione energetica e al ruolo centrale rivestito da ENI nell’esplorazione e produzione di GNL per lo sviluppo del Mozambico”.

Dialogo tra settori privati e istituzioni finanziarie

Durante il bilaterale “È stato valorizzato l’evento svoltosi nel corso della giornata a sostegno del tessuto imprenditoriale, volto a per rafforzare il dialogo tra i rispettivi settori privati e le istituzioni finanziarie, anche nel campo delle infrastrutture, della logistica e dello sviluppo industriale, al fine di creare occupazione, migliorare la competitività e promuovere catene di valore locali, in linea con gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa”.

Progetti concreti sull’agricoltura

“È stata ribadita – prosegue il comunicato – l’importanza del settore dell’agricoltura per una crescita inclusiva, tramite progetti concreti quali l’iniziativa relativa al Centro agroalimentare di Manica (CAAM), che contribuirà alla modernizzazione delle filiere di produzione, trasformazione e commercializzazione agricola, in particolare nella regione centrale del Mozambico.” “Mozambico e l’Italia sottolineano il ruolo centrale della formazione professionale nel rafforzamento delle competenze dei giovani, al fine di rispondere alle attuali esigenze del mercato del lavoro, e osservano con favore il sostegno italiano e la collaborazione tra l’Istituto Superiore Don Bosco di Maputo, il Politecnico di Milano e l’Università Eduardo Mondlane, che consentirà di ampliare le opportunità di formazione per oltre 4.300 giovani mozambicani”.

Apprezzamento promozione imprenditorialità giovanile

Inoltre “Comune apprezzamento è stato espresso per il sostegno italiano al Programma nazionale per la promozione dell’imprenditorialità giovanile e delle idee imprenditoriali innovative (IN4JOB), che promuove l’imprenditorialità e l’occupabilità dei giovani mozambicani contribuendo alla creazione di posti di lavoro qualificati e al rafforzamento dell’ecosistema delle startup e delle micro, piccole e medie imprese (MPMI)”. “Nell’ambito del sostegno alla digitalizzazione – sottolineano – viene ribadito l’impegno congiunto a sostenere la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione mozambicana nell’ambito dell’iniziativa digitale del Piano Mattei per l’Africa, con particolare attenzione alla semplificazione e alla modernizzazione dei servizi, al miglioramento dell’efficienza e all’aumento della trasparenza attraverso la professionalizzazione dei funzionari pubblici.

Apprezzati i progressi nel settore sanitario

“Particolarmente apprezzati nel settore sanitario sono i progressi significativi nei programmi sostenuti dall’Italia, a rafforzare i servizi sanitari di base e a migliorare la capacità delle autorità mozambicane di risposta alle emergenze” si fa notare.

Cooperazione rafforzata da nuovo accordo quadro su cooperazione

“Le attività di cooperazione allo sviluppo italiane in Mozambico saranno rafforzate dalla firma del nuovo Accordo quadro di cooperazione, che getta le basi per i futuri progetti di impatto sociale, economico e istituzionale”. Inoltre “L’incontro ha rappresentato un’importante opportunità per il consolidamento della cooperazione giudiziaria bilaterale attraverso la firma dell’Accordo di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, strumento che faciliterà fortemente la cooperazione nelle indagini su reati transnazionali, quali il traffico illecito e la corruzione. Il quadro di cooperazione descritto rientra in una visione condivisa di stabilità, prosperità e sviluppo sostenibile in linea con gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa”.

Forte amicizia tra le due nazioni

“Il Presidente della Repubblica del Mozambico Chapo ha espresso apprezzamento per la cordiale e calorosa accoglienza riservata dal Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana Meloni a lui e a tutta la delegazione governativa che lo accompagnava, a dimostrazione della forte amicizia e cooperazione che unisce il Mozambico e l’Italia e ha invitato il Presidente Meloni a effettuare una visita nella Repubblica del Mozambico, in date da concordare attraverso i canali diplomatici” conclude la nota.