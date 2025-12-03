Gualtieri fa l”accoglione’ coi soldi e le case dei romani: 400mila euro per ospitare i migranti, l’intascherà una Ong

Il bando della discordia

La giunta Gualtieri ha definitivamente aggiudicato la gara per l’accoglienza di migranti a Roma. Dopo aver valutato l’offerta tecnica ed economica, l’amministrazione ha affidato il servizio alla Refugees Welcome Italia, l’unico soggetto che ha partecipato all’avviso. Un’iniziativa che costerà la modica cifra di 400mila euro ai contribuenti.

Niente soldi alle famiglie ospitanti, ma a un operatore esterno

“Roma non può essere il laboratorio ideologico buonista della sinistra pagato dai contribuenti. Avevamo già denunciato questo approccio e oggi i numeri parlano chiaro. La giunta Gualtieri ha stanziato 400 mila euro di fondi comunali per l’accoglienza ‘diffusa’ dei migranti nelle case dei romani, affidando il servizio a una ong privata. I soldi non vanno alle famiglie ospitanti né al Campidoglio: vanno all’operatore esterno”. Così in una nota il capogruppo della Lega in Assemblea capitolina Fabrizio Santori, in merito all’affidamento del servizio del bando per l’accoglienza migranti.

Santori: “L’inclusione non si fa per decreto”

Per l’esponente della Lega si tratta di “una scelta politica precisa. Il Campidoglio poteva gestire tutto internamente, istituendo un albo comunale, come già fatto per l’emergenza Ucraina, garantendo controlli, trasparenza e priorità ai cittadini romani. Invece si è scelto di pagare le ong, senza chiarezza su come verranno spesi questi fondi. Mentre migliaia di romani sono in emergenza abitativa, la sinistra continua con politiche buoniste che attirano immigrazione incontrollata e producono degrado, furti e insicurezza. Vogliamo sapere come verranno utilizzati quei 400mila euro, chi controlla e con quali risultati. Roma non può diventare la calamita di politiche irresponsabili che ignorano i limiti reali della città. L’inclusione non si fa per decreto, né sacrificando i diritti dei cittadini onesti. Prima vengono i romani, la sicurezza, il rispetto delle regole e la legalità. Il resto è propaganda ideologica, e anche pagata con i soldi di chi lavora e rispetta le leggi”.

Le critiche al progetto sono esplose soprattutto in seguito alla mancanza di un rimborso per le famiglie che accoglieranno i migranti. Infatti, chi deciderà di partecipare non riceverà alcun compenso per le spese di vitto e alloggio, che resteranno completamente a carico degli ospitanti. I fondi stanziati dal Comune serviranno principalmente a supportare la ricerca delle persone e delle realtà disponibili ad accogliere, nonché a finanziare i percorsi di autonomia per i migranti coinvolti.