L’era del Fico “rosso” inizia con un consigliere di sinistra che fa il “triplete” di poltrone. E non vuole mollarle

In Campania

Compagno sì, fesso no: il consigliere di sinistra colleziona poltrone e non le molla. Ed è subito "triplete"...

Una volta la definizione di “poltronissimo” se la beccavano i grandi manager di Stato che saltellavano da un incarico all’altro spesso senza mollare quello precedente. Oggi, invece, c’è un politico a destare scandalo in Campania, e, udite udite, è un “compagno” di sinistra, che detiene contemporaneamente tre poltrone: consigliere comunale, consigliere metropolitano e da qualche giornio anche consigliere regionale. Si chiama Rosario Andreozzi ed è candidato alle ultime regionali in Campania con Alleanza Verdi-Sinistra. Da rappresentante dei disoccupati di Scampia, il 60enne napoletano è diventato tre volte consigliere.

Il consigliere di sinistra Rosario Andreozzi dai disoccupati al triplete di poltrone

Andreozzi non molla, mai. “Non mi dimetto perché abbiamo avviato in città un lavoro importante in questi anni che va completato. Stiamo costruendo l’ecoquartiere a Scampia e c’è bisogno di un’attenzione specifica per rispondere alle esigenze delle 597 famiglie sfollate dopo il crollo nella Vela Celeste di luglio 2024. Senza dimenticare tutte le istanze che ci hanno accompagnato», ha spiegato a Repubblica. “Una volta che si assume una carica istituzionale non è giusto abbandonarla per andare su spiagge migliori“.

Va anche detto che dopo il voto delle regionali, molti suoi colleghi hanno optato per una scelta diversa: dimettersi dal consiglio comunale per entrare in quello regionale. È il caso di Salvatore Madonna (Pd), Nino Simeone (gruppo misto) e Salvatore Flocco (M5s). Solo Andreozzi, invece, ha deciso di non mollare nulla. L’era del Fico rosso, in Campania, inizia così…