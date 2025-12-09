Quella dolce dozzina
Classifica dei migliori panettoni italiani: ecco i promossi e i bocciati del 2025. Il decalogo per valutarli al meglio
Il panettone, simbolo della tradizione dolciaria italiana, non è più relegato al solo periodo natalizio: oggi se ne trovano versioni artigianali e industriali durante tutto l’anno. Per distinguere un prodotto eccellente da uno comune, un gruppo di maestri pasticcieri guidati da Christian Fabrizio e Andrea Tortora ha elaborato un decalogo di dieci regole fondamentali.
La valutazione come riporta La Cucina Italiana è stata sintetizzata in un vero e proprio decalogo. Ma la domanda che ogni italiano si pone alla vigilia di Natale è quale sia il migliore panettone da acquistare tra i tanti che vengono esposti negli scaffali del supermercato.
Classifica dei migliori panettoni 2025
Come ogni anno la rivista Altroconsumo ha pubblicato la sua classifica. Davanti a tante alternative è difficile fare la scelta giusta. Per aiutare il consumatore a portare a tavola il migliore panettone classico per il Natale 2025 la rivista ha testato 12 marchi venduti nei supermercati e negozi specializzati. Oltre alle prove di laboratorio, per l’assaggio gli esperti si sono affidati al giudizio di comuni consumatori, che hanno contribuito a stilare la classifica completa
Ecco quella buona dozzina, tanto per parafrasare un celebre film del passato.
1 Coop Panettone Classico. Voto 65, qualità buona. Il migliore del test e migliore acquisto. Prezzo medio: 6,09 € per 1 kg
2 Giovanni Cova & C Panettone Classico. Voto 64, qualità buona. Prezzo medio: 13,57 al kg
3 Le Grazie (Esselunga) panettone basso ricetta classica. Voto 63, qualità buona. Prezzo medio 5,79 euro al kg
4 Maina il gran nocciolato. Voto 62, qualità buona. Prezzo medio: 9,01 al kg
5 Bauli il Panettone Classico. Voto 58, qualità media. Prezzo medio: 7,74 al kg
6. Balocco il Mandorlato. Voto 58, qualità media.