Città sostenibili, intesa tra Cdp e Agenzia del Demanio:  al via il gruppo di lavoro sugli impatti della rigenerazione urbana

Il progetto

Valutare in termini rigorosi e condivisi l’impatto prodotto dalle iniziative di rigenerazione e di riqualificazione del patrimonio immobiliare che sempre più risultano attività fondamentali per lo sviluppo economico, sociale e ambientale del Paese. È con questo obiettivo che prende avvio una nuova collaborazione tra l’Agenzia del Demanio e Cassa Depositi e Prestiti, sancita dalla firma di uno specifico Protocollo d’Intesa che prevede la costituzione di un gruppo di lavoro dedicato.

L’accordo tra l’Agenzia e CDP si basa sull’elaborazione di metodologie volte all’analisi degli impatti prodotti dagli interventi di recupero degli spazi urbani tramite standard di misurazione dei fattori ESG. Questi ultimi affiancano e integrano la valutazione finanziaria valorizzando ad esempio, tra le finalità sociali perseguite, quelle relative alla qualità dell’offerta residenziale e alla facilità nell’accesso ai servizi per i cittadini.

Città sostenibili, accordo tra Cdp e Agenzia del Demanio

L’Agenzia del Demanio e Cassa Depositi e Prestiti si impegnano anche a strutturare una piattaforma di dialogo e confronto che consenta di monitorare l’efficacia dei metodi utilizzati e poter aggiornare i modelli di indagine seguendo i principi della trasparenza e della sostenibilità. L’intesa, che conferma la solida relazione tra le due Istituzioni, è stata sottoscritta dal Direttore Strategie Immobiliari, Sostenibilità e Innovazione dell’Agenzia del Demanio Cinthia Spizzichino e dal Capo Economista e Direttore Strategie Settoriali e Impatto di CDP Andrea Montanino.