Charlie Kirk tra i nomi più ricercati su Google dagli italiani nel 2025: 45 milioni di visualizzazioni su Wikipedia da tutto il mondo

L'impronta online

La morte di Charlie Kirk non ha soltanto scombussolato la galassia conservatrice occidentale, ma ha anche avuto un grande effetto nelle ricerche su Google. Secondo le analisi di Mountain View, relativa a un’indagine che ha coperto il territorio italiano, tra i nomi più ricercati c’è quello del Fondatore di Turning point Usa. La morte del 31enne vicino alla famiglia Trump, oltre che grande amico di Donald Trump, ha dominato per diverso tempo anche le pagine dei quotidiani nazionali. Con lui c’è anche il calciatore Diogo Jota, morto in un incidente d’auto a Zamora, in Spagna, il 3 luglio 2025. Tra i tanti addii dell’ultimo anno, che forse hanno catturato l’attenzione delle persone interessate a ricostruire il percorso del tempo, figurano anche quelli di Pippo Baudo, Eleonora Giorgi, Giorgio Armani, Ozzy Osbourne, Robert Redford, Alvaro Vitali e le Gemelle Kessler.

Charlie Kirk tra i nomi più ricercati dagli italiani su Google

La pagina Wikipedia del fondatore di Turning point, secondo il Corriere della sera, è stata consultata 45 milioni di volte nell’ultimo anno. Ha battuto anche Jannik Sinner, che nel 2024 era stato il più richiesto. Il 43% delle visite sul profilo dell’attivista americano non proviene dagli Usa, ma dal resto del mondo. Insomma, Charlie Kirk si è dimostrato più importanti di quanto pensassero certi progressisti e professionisti del luogocomunismo.

Nei suoi confronti è partita una campagna di astio persino sui social, mentre tante altre persone si sono apprestate a ricordarlo per la sua fede e il suo coraggio, come avrebbe voluto anche lui. Un personaggio che, nonostante tutto, è riuscito a far parlare di sé anche oltreoceano, lasciando un’eredità ideale a chi lo seguiva e a chi l’ha scoperto dopo il tragico omicidio del 10 settembre. Alla fine, questo dato dimostra che gli italiani non si interessano solo di gossip, ma anche di argomenti politici che lasciano il segno nella storia contemporanea.