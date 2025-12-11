Bernini contestata ad Atreju dai soliti studenti rossi. Lei risponde citando Berlusconi: “Siete dei poveri comunisti” (video)

La solita gazzarra

"Ho investito 9,4 miliardi sull’università e oltre 800 milioni sulle borse di studio. Questa degli studenti è la strategia del caos: parlano ma non ascoltano. Comincio a preoccuparmi quando qualche partito politico fa loro eco"

La solita gazzarra indegna di alcuni studenti che si sono alzati durante l’intervento del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ad Atreju. E mentre i contestatori hanno urlato al ministro “non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno”, Bernini ha risposto: “Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti. Prima di contestare fatemi parlare. Questo dimostra la vostra inutilità”. Bernini poi è scesa dal palco andando a parlare con gli studenti: “Stavate meglio pagando 30mila euro? Ho investito 9,4 miliardi sull’università e oltre 800 milioni sulle borse di studio. Questa degli studenti è la strategia del caos: parlano ma non ascoltano. Comincio a preoccuparmi quando qualche partito politico fa loro eco”. Bernini era in procinto di intervenire al panel !lleanze per il sapere: politica e accademia in dialogo”, moderato dal direttore del Secolo Antonio Rapisarda che ha preso in mano la situazione, invitando gli studenti sul palco a spiegare le loro motivazioni anziché aizzare la solita contestazione scomposta.

Bernini replica agli studenti con i fatti

“Io sono convinta che quando si fa il ministro si sia responsabili di ciò che si fa e io mi assumo la responsibilità di tutto. E vi dico che a febbraio la graduatoria di Medicina sarà completata e quelli che fino che a un anno fa sono stati vittime delle lobby e degli speculatori saranno, non candidati a test basati su domande inutili, ma saranno studenti universitari”. “Noi – ha rivendicato – abbiamo fatto entrare 55mila studenti universitari. A febbraio 24mila studenti universitari saranno in graduatoria a Medicina, gli altri potranno scivolare sulle materie affini. Questo è l’impegno che io mi assumo qui davanti a voi. Le chiacchiere, amici dell’Udu – ha concluso – stanno a zero”.