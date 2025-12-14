Edicola SOSTIENICI

Atreju 2025, al via l’ultima giornata: si chiude con l’intervento di Giorgia Meloni (segui la diretta streaming)

Il programma

I Video del Secolo - di Redazione - 14 Dicembre 2025 alle 09:37

Arriva alle battute finali l’edizione di Atreju 2025, in svolgimento a Roma, a Castel Sant’Angelo. La tradizionale manifestazione di Fratelli d’Italia, iniziata sabato 6 dicembre, termina oggi con l’intervento finale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

DOMENICA 14 DICEMBRE

– Ore 9:30 – Sala Giustizia giusta

Federico Osho Palmaroli (Vignettista e scrittore).

– Ore 10:00 – Sala Giustizia giusta

Mateusz Morawiecki (Presidente di ECR).

– Ore 11:00 – Sala Giustizia giusta

Fabio Roscani (Deputato FdI e Presidente Gioventù Nazionale).

– Ore 11:30 – Sala Giustizia giusta

Antonio De Poli (Senatore e Segretario Nazionale UDC).

Maurizio Enzo Lupi (Deputato e Presidente Noi Moderati).

Matteo Salvini (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri).

Antonio Tajani (Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri).

– Ore 12:15 – Sala Giustizia giusta

Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio dei Ministri).

