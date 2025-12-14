Il programma
Atreju 2025, al via l’ultima giornata: si chiude con l’intervento di Giorgia Meloni (segui la diretta streaming)
Arriva alle battute finali l’edizione di Atreju 2025, in svolgimento a Roma, a Castel Sant’Angelo. La tradizionale manifestazione di Fratelli d’Italia, iniziata sabato 6 dicembre, termina oggi con l’intervento finale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
DOMENICA 14 DICEMBRE
– Ore 9:30 – Sala Giustizia giusta
Federico Osho Palmaroli (Vignettista e scrittore).
– Ore 10:00 – Sala Giustizia giusta
Mateusz Morawiecki (Presidente di ECR).
– Ore 11:00 – Sala Giustizia giusta
Fabio Roscani (Deputato FdI e Presidente Gioventù Nazionale).
– Ore 11:30 – Sala Giustizia giusta
Antonio De Poli (Senatore e Segretario Nazionale UDC).
Maurizio Enzo Lupi (Deputato e Presidente Noi Moderati).
Matteo Salvini (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri).
Antonio Tajani (Ministro degli Esteri e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri).
– Ore 12:15 – Sala Giustizia giusta
Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio dei Ministri).