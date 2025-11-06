Nancy Pelosi si ritira: l’acerrima nemica di Trump lascia la politica. Il tycoon: “Bella notizia, era una donna malvagia”

Il sollievo del presidente

La prima donna speaker della Camera negli Usa, Nancy Pelosi, ha scelto di ritirarsi dalla vita politica. Lei che è stata sempre una democratica convinta e un’acerrima nemica di Donald Trump. Un anno fa, dopo la vittoria del leader Maga alle elezioni di novembre, aveva affermato che se Joe Biden si fosse fatto da parte “forse ci sarebbero stati altri candidati in corsa”. Insomma, una critica non troppo velata all’organigramma dei dem.

La funzionaria americana, che adesso ha 85 anni, ha spiegato che non si ricandiderà al Congresso: “Con cuore grato, guardo all’ultimo anno di servizio come vostra rappresentante”. Non si è fatta attendere più di tanto la reazione del presidente americano, che dopo aver appreso la notizia ha affermato: “Il pensionamento di Nancy Pelosi è una grande cosa per l’America. Era malvagia, corrotta e concentrata solo su cose brutte per il nostro paese”. Poi ha aggiunto: “Stava rapidamente perdendo il controllo del suo partito”.

Si ritira Nancy Pelosi, l’acerrima nemica di Trump: aveva fallito due volte nell’inchiesta

Quando Pelosi è stata speaker dei democratici, Trump è stato messo due volte sotto impeachment. La funzionaria dem ha avuto un ruolo importante anche nella commissione d’inchiesta sull’assalto a Capitol Hill del 2020. Nel videomessaggio ai suoi elettori, ha esposto alcune rivendicazioni: “Abbiamo fatto la storia, il progresso, abbiamo sempre aperto al strada, ed ora dobbiamo continuare a farlo rimanendo partecipanti a pieno della democrazia e combattendo per gli ideali americani che abbiamo cari”. Eppure, anche in questo caso, la replica di The Donald è stata piuttosto pungente: “Sono molto onorato che mi abbia messo sotto accusa due volte e fallito miseramente in entrambe. Nancy Pelosi è una politica molto sopravvalutata”.

Una donna non proprio sensibile

Nancy Pelosi è stata Speaker tra il 2007 e il 2011 e tra il 2019 e il 2023, anno in cui ha lasciato anche la carica di leader di minoranza. Ha guidato i democratici con un pugno di ferro e capacità persuasiva. Ma il suo successo come leder è dovuto anche al timore che incuteva ai membri della coalizione con le sue “punizioni” . La moglie di Biden, nella scorsa campagna elettorale, ha definito le azioni di Pelosi come “deludenti”. L’ex presidente, invece, si era lamentato pubblicamente con i giornalisti per le “macchinazioni” della speaker. Sembra che ultimamente non la sopportassero nemmeno i progressisti. Nell’ultima settimana è intervenuta alla Cnn, parlando male di Trump: “È solo una creatura vile, la cosa peggiore sulla faccia della terra”. Un’uscita di scena a cui il presidente americano ha risposto per le rime, senza lasciarsi intimorire.