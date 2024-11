Nancy Pelosi ammette che i Dem hanno sbagliato tutto: “Biden si è ritirato troppo tardi…”

Nancy Pelosi rimpiange il ritiro tardivo di Joe Biden dalle elezioni americane: per i dem è l’ora del rammarico. L’ex deputata della sinistra americana piange la sonora sconfitta dei progressisti in un’intervista al New York times, dicendo che se Joe Biden “avesse lasciato prima, forse ci sarebbero stati altri candidati in corsa”. Una doppia punzecchiatura che addossa una parte delle colpe a Joe Biden e le altre implicitamente verso Kamala Harris. Stando alle parole di Pelosi, la presenza di “altri candidati” avrebbe potuto portare un risultato positivo ai dem rispetto a quelli ottenuti dalla vicepresidente. A sentirla parlare del ritiro di Biden, sembra che descriva la sostituzione di un atleta che non riesce a continuare una gara per colpa del fiato corto.

La sconfitta dei democratici e la “previsione” di Nancy Pelosi

“La previsione era che, se il Presidente si fosse fatto da parte, ci sarebbero state delle primarie aperte” ha detto l’ex membro della camera dei rappresentanti all’intervistatrice. L’ex esponente della sinistra americana fa trasparire tutte le sue convinzioni sugli errori commessi dai democratici americani, ma la storia non si fa “con i se e con i ma” e adesso dovranno fare i conti con le volontà popolari enunciate dalle urne.

Le contraddizioni di Nancy Pelosi

“Come ho detto, Kamala avrebbe potuto, penso che avrebbe fatto bene e sarebbe stata più forte in futuro. Ma non lo sappiamo. Non è successo. Viviamo con quello che è successo”: la rassegnazione di Nancy Pelosi lascia spazio al riconoscimento della vittoria repubblicana negli Usa, per quanto la sua posizione su Kamala rimanga a dir poco criptica. Nel tentativo di aggiustare il tiro sulla Vicepresidente, l’ex politica statunitense genera molte contraddizioni e sottolinea che l’appoggio immediato di Biden a Kamala “ha reso quasi impossibile lo svolgimento delle primarie in quel momento. Se fosse stato molto prima, sarebbe stato diverso”. Al di là delle lamentele, non si comprende esattamente cosa avrebbe dovuto fare Biden per evitare il fallimento elettorale e cosa avrebbe potuto fare la Harris in generale.

Le scusanti della sconfitta

Stando al ragionamento dell’ex speaker della Camera dei rappresentanti, le ragioni della sconfitta sarebbero molteplici: dagli endorsement forniti troppo presto, fino ai ritiri consegnati troppo tardi, passando per le primarie e lo svolgimento impacciato di quest’ultime. E’ sicuramente difficile trovare delle scusanti in questo momento, ma come ama dire Hairy Nancy, ormai e troppo “tardi”.