Lepore ci ricasca: “Attenzione alla partita del 12 contro l’Hapoel”. I sindacati di polizia lo attaccano

Il sindaco pro-Pal di Bologna

Il primo cittadino riaccende un'altra miccia, mentre un'organizzazione sindacale chiede che i danni causati in città vengano pagati dai responsabili dei disordini

Matteo Lepore ci ricasca. Il sindaco pro-Pal di Bologna, che aveva polemizzato con il Viminale per gli incidenti dopo la partita di basket tra Virtus Bologna e Maccabi, mette in guardia da nuovi pericoli per l’ordine pubblico in vista del 12 dicembre, quando nel capoluogo tornerà un’altra squadra israeliana, l’Hapoel. Mentre un sindacato di polizia gli chiede che a pagare i danni per gli incidenti del 21 novembre siano i responsabili e non il Ministero.

Le parole del sindaco

“Dopo il Maccabi Tel Aviv, il calendario della Virtus in Eurolega prevede l’arrivo a Bologna di un’altra squadra proveniente dalla città israeliana: l’Hapoel Ibi, il 12 dicembre (squadra oggetto di una contestazione nella sua tappa a Milano per la recente partita di Eurolega contro l’Olimpia). Non si possono escludere, quindi, nuove proteste pro Palestina. Ci sarà di nuova una zona rossa? “L’ordine pubblico è in mano alla Questura e alla Prefettura. Saranno loro a farci una proposta di gestione”, ha detto oggi Lepore. Riaccendendo la miccia, dopo avere esposto dal Comune la bandiera della Palestina e premiato Francesca Albanese.

I sindacati e i danni ai poliziotti

Questo Paese prima o poi dovrà chiederci scusa “, si legge in una nota diffusa dal sindacato Italia Celere dei poliziotti a firma del segretario Andrea Cecchini. “ Noi vogliamo la verità e di certo la verità non è quella del sindaco Lepore di Bologna che ha trovato il modo di attaccare il Viminale per tutti i danni commessi da quegli idioti dei centri sociali, asserendo anche che chi ha causato tutti gli scontri veniva da fuori “, si legge nella nota. In quegli scontri ci sono stati quasi 20 poliziotti feriti, alcuni in modo grave proprio dall’esplosione degli ordigni modificati. “ Perché avrebbe sbagliato il Viminale? I danni per 100.000 euro che lui vorrebbe addebitare al Viminale li pagassero quelli che hanno messo a ferro e fuoco Bologna, quelli che hanno ferito 20 Poliziotti! Li pagassero le famiglie di quei delinquenti, non il Viminale coi soldi pubblici”.

L’affondo di Bignami e Gasparri

” Lepore ancora insiste polemizzando con il ministro Piantedosi. Anch’io penso che Lepore abbia mostrato un atteggiamento antisemita fiancheggiando i violenti che hanno ferito sedici poliziotti. Io penso che Lepore debba chiedere scusa agli italiani e alla polizia in primo luogo e dimettersi.”, dice il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

Per Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera, “Il Pd e Lepore continuano ad incendiare il clima e dopo aver fomentato la tensione e coloro che hanno generato gli scontri oggi, consapevoli dei danni causa e di cui dovranno rispondere, provano maldestramente a scaricare la colpa sul Viminale e Forze dell’Ordine, inventando soluzioni alternative alla sede di svolgimento della partita Virtus-Maccabi.”.