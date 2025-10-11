Zan la spara grossa: “La pace a Gaza? Tutto merito della Flotilla e dei pro-Pal in piazza” (video)

Su La7

“La mobilitazione delle tante piazze e della Flottilla” avrebbe portato la pace tra Israele e Hamas. Non è una barzelletta, ma la dichiarazione televisiva dell’eurodeputato del Pd Alessandro Zan, ospite da David Parenzo a L’Aria che tira su La 7.

Ormai si è capito, i progressisti farebbero di tutto per non ammettere che l’accordo stipulato tra i due contendenti mediorientali sia merito di Donald Trump. Ma non solo, perché la sua affermazione arriva poco dopo l’annuncio in diretta del “Cessate il fuoco” a Gaza.

Inoltre, l’europarlamentare dem ha spiegato che “l’isolamento di Benjamin Netnayahu all’Onu” e una non ben definita “comunità internazionale” avrebbero contribuito alla fine della guerra. Eppure il piano di pace è arrivato esclusivamente dagli Usa di Trump. Lo stesso presidente che l’esponente del Pd ha definito come “non molto chiaro” e addirittura “ambiguo”. Ma alla fine sono i fatti a parlare e la retorica di Zan assomiglia tanto a un’arrampicata sugli specchi.

L’ultima sparata di Zan: “I manifestanti e la flottilla hanno portato la pace tra Israele e Hamas”

Le sinistre, moderate e radicali, non riescono ad accettare il fatto che sia stato un presidente americano conservatore a far cessare un conflitto. Si sgretolano quindi gli intenti dell’armata progressista arcobaleno e dei pro-Pal, che ultimamente in Italia hanno contribuito solamente ad aumentare la tensione. Basti pensare ai disordini e agli scontri con la Polizia, che si sono avvicendati nelle ultime settimane tra Roma, Milano, Bologna e Torino.

Per un conflitto in Medio Oriente c’è chi ha messo a ferro e fuoco intere città. Di cosa parla quindi Alessandro Zan, quando dice che la “Flotilla e le piazze” hanno dato un contributo alla pace? Forse non lo sa neanche lui. Persino David Parenzo, che ha battuto le mani dopo aver appreso del cessate il fuoco a Gaza, sembrava interdetto dalle parole dell’eurodeputato del Pd.