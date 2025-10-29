Sentenza Amara per l’ex pm Davigo: un anno e tre mesi nel processo bis. Gasparri: da fustigatore a pluricondannato

Loggia Ungheria

La seconda sezione penale della Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna a un anno e tre mesi per l’ex magistrato, Piercamillo Davigo imputato per ‘rivelazione del segreto d’ufficio’ in relazione alla vicenda dei verbali resi dall’avvocato Piero Amara sulla presunta ‘Loggia Ungheria’.

L’esistenza della Loggia è stata esclusa dal tribunale di Perugia. È questo l’esito dell’appello bis dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio la condanna della toga protagonista della stagione di ‘Mani Pulite’, famoso nelle aule di tribunale come uno dei più feroci accusatori di Silvio Berlusconi, nel primo appello, sempre a un anno e tre mesi.

La Suprema Corte aveva annullato con rinvio la parte della sentenza di secondo grado sulla rivelazione a terzi dei verbali. Nel procedimento era parte civile l’ex consigliere del Csm, Sebastiano Ardita. Gli avvocati Franco Coppi e Davide Steccanella, che assistono Davigo, potranno presentare di nuovo ricorso in Cassazione dopo il deposito delle motivazioni attese tra novanta giorni.

L’ironia di Gasparri: “Lo attendiamo a fare la morale al prossimo”

«Aveva ragione Davigo, non esistono innocenti ma solo colpevoli di cui non sono state accertate le colpe. Questo principio, che ci appariva bizzarro, era forse un riferimento autobiografico. Infatti Davigo, fustigatore per definizione, è stato nuovamente condannato, per l’ennesima volta. E prima o poi si dovrà rassegnare, perché forse quella sua strana frase valeva per se stesso. Davigo è un colpevole, pluricondannato. Ma lo attendiamo sugli schermi televisivi fare la morale al prossimo senza fare l’autocritica a se stesso. Quello di Davigo è davvero a questo punto un caso umano da osservare con compatimento». Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

Il legale di Davigo: presenteremo ricorso

Si tratta dell’appello bis perché la Cassazione aveva annullato, con rinvio a nuovo giudizio d’appello, la parte di condanna per la rivelazione del segreto a terzi. “Presentiamo ricorso perché resto convinto che la condotta del mio assistito sia stata ispirata solo al ripristino della legalità e non abbia arrecato alcun danno a un’indagine che senza il suo intervento, sollecitato dall’assolto Storari, non sarebbe neppure partita”, ha commentato l’avvocato Davide Steccanella, legale di Davigo.