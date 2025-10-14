Ricostruzione a Gaza, l’Italia c’è. Meloni convoca la prima riunione interministeriale presieduta da Tajani

Aiuti umanitari e non solo

L’Italia è pronta a fare la propria parte nel processo di ricostruzione a Gaza. All’indomani della storica firma dell’accordo di pace per il Medio Oriente a Sharm el Sheikh, la premier Giorgia Meloni (unica donna presente al summit mondiale) ha chiesto nel corso del Consiglio dei ministri di convocare per domani la prima riunione sul dossier. Meloni – fa sapere una nota di Palazzo Chigi – “si è rivolta a tutti i ministeri e le istituzioni coinvolte, a vario titolo, nel progetto di ricostruzione perché si riuniscano per fare il punto sui prossimi passi, con un’attenzione particolare all’aspetto degli aiuti umanitari”.

Ricostruzione a Gaza, Meloni convoca la prima riunione

La riunione, che sarà presieduta dal vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani è fissata per domani, 15 ottobre alle 14, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio sarà impegnata, nel frattempo, nel Processo di Aqaba, che si terrà sempre domani a Roma. All’incontro prenderanno parte i ministeri interessati (Esteri, Difesa, Università, Agricoltura, Affari regionali, Disabilità), il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e la Protezione Civile.

In nottata la restituzione di altri corpi degli ostaggi morti nella Striscia

In nottata è attesa un’altra fase nel contesto della restituzione dei corpi degli ostaggi deceduti e ancora nella Striscia di Gaza. Lo hanno riferito funzionari di alto livello in Israele citati dal sito di notizie Ynet dopo le notizie diffuse da al-Araby, emittente del Qatar. “Stasera la resistenza (le fazioni palestinesi nella Striscia di Gaza) consegnerà corpi di altri ostaggi deceduti”. Così l’emittente quatarina, citando sue fonti. Non vengono forniti al momento altri dettagli. Ieri Hamas ha consegnato a Israele le salme di quattro ostaggi deceduti.