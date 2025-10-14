Meloni posta il filmato del minuto di silenzio: “Il mio abbraccio ai loro cari e all’Arma”. Lutto nazionale e funerali di Stato (video)

Carabinieri caduti

Dolore e commozione per la morte dei tre carabinieri durante uno sgombero nel Veronese. Dopo le condoglianze espresse a nome del governo subito dopo la tragedia, la premier Gorgia Meloni ha postato sui social un video in cui l’arma dei carabinieri ricorda con un minuto di silenzio le vittime dell’esplosione. “Il sentito omaggio dell’Arma dei carabinieri a Marco, Valerio e Davide: i tre carabinieri caduti oggi nell’adempimento del dovere”, scrive la premier. Meloni, in apertura di consiglio dei ministri, ha chiesto di rispettare un minuto di silenzio in memoria e in onore dei tre carabinieri caduti nell’esplosione durante lo sgombero. Per i tre agenti sono stati deliberati i funerali di Stato e sarà dichiarato il lutto nazionale nelle giornate di oggi e nel giorno delle esequie.

Carabinieri, Meloni posta il video del minuto di raccoglimento

“Rinnovo il mio cordoglio e il mio abbraccio ai loro cari e a tutta la grande famiglia dell’Arma. Dietro ogni uomo e donna in divisa ci sono storie di coraggio, dedizione e servizio alla collettività. Non dimentichiamolo mai”. Nel video viene immortalato il minuto di raccoglimento chiamato dai colleghi dei carabinieri morti. “Come ben sapete è successa una tragedia, tre colleghi sono morti durante un’attività di servizio. Hanno sacrificato la vita per portare a termine il nostro compito istituzionale. È un momento di dolore e di forte emozione. Ci stringiamo insieme a tutta la famiglia dell’Arma intorno ai familiari dei nostri tre colleghi. Il nostro dovere sostenerli è fare in modo che il loro sacrificio non sia vano. A loro dobbiamo tanto, il modo con cui assolviamo alla nostra missione”.

