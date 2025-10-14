Carabinieri caduti
Meloni posta il filmato del minuto di silenzio: “Il mio abbraccio ai loro cari e all’Arma”. Lutto nazionale e funerali di Stato (video)
Carabinieri, Meloni posta il video del minuto di raccoglimento
Mantovano in visita al comando generale dei carabinieri a Roma
Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, questa mattina ha visitato il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma, per esprimere il profondo e commosso cordoglio della premier Meloni e dell’intero Governo, in seguito alla tragica morte dei tre agenti nell’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano, nel Veronese.
Il collegamento con il comando provinciale di Verona
Mantovano ha assicurato al comandante generale dell’Arma, generale Salvatore Luongo, la vicinanza delle istituzioni per il sacrificio dei militari caduti. Nel corso della visita si è collegato dalla sala operativa con il Comando provinciale di Verona. Durante il collegamento, ha avuto modo di intrattenersi personalmente e portare un messaggio di incoraggiamento e riconoscenza ad alcuni dei feriti, ai quali ha augurato una pronta guarigione. Il sottosegretario – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ha ringraziato carabinieri, polizia di Stato e vigili del fuoco per la dedizione e l’impegno quotidiano “profusi nella tutela della sicurezza dei cittadini, un lavoro essenziale e silenzioso, svolto con coraggio e spesso senza la giusta risonanza”. Infine ha assicurato il massimo sostegno alle loro famiglie.