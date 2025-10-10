Incubo rosso in Toscana: chi è Antonella Bundu, il terzo incomodo che può rovinare i piani di Giani

È l'ex compagna di Piero Pelù

Antonella Bundu più che da Bella Ciao è un candidato da Avanti Pop: più pop di lei difficile trovarne. Fama acquisita con gli stilemi del aborrito patriarcato: sui giornali è finita inizialmente in quanto compagna di Piero Pelù (ora ex) e sorella di Leonard, il pugile. Un altro passaggio lo ha conquistato per una lite stradale finita a insulti. A forza di avvocati e carte bollate, ha condotto una battaglia giudiziaria di 7 anni per vedere riconosciute le sue ragioni, in quanto vittima di un’offesa razziale.

Chi è Antonella Bundu, ex compagna di Piero Pelù

Perché Antonella Bundu, candidata di Toscana rossa, è pop anche nelle origini: papà della Sierra Leone, mamma fiorentina, incarna un modello popolarissimo anche nei film e nelle pubblicità. In politica, incarna il modello della comunista del terzo millennio. Nel 2019 ha provato il grande salto come candidato sindaco di Firenze: «Io sono di sinistra, il Pd e Nardella non lo sono». Rispetto a lei, che si fa immortalare sotto i simboli della falce e martello e che fa l’elogio della sua candidatura addirittura con il proposito di “smantellare la bianchezza“, effettivamente quelli del Partito democratico sembrano dei vecchi democristiani.

Il colpo del kappaò a Giani può arrivare da sinistra

Per la candidata presidente della Toscana nella lista che mette insieme Rifondazione comunista, Potere al popolo e Possibile, nessuna possibilità di vittoria, ma quella di dare parecchio fastidio al governatore uscente Eugenio Giani, sottraendo voti agli elettori progressisti delusi ma non così audaci da votare il candidato del centrodestra, Alessandro Tomasi. Bundu può diventare quindi una spina nel fianco del centrosinistra. Non va dimenticato che alle Comunali di Firenze del 2019 Bundu ha ottenuto il 7% dei consensi. Nei sondaggi degli ultimi giorni, per le Regionali, dovrebbe incassarne più o meno la metà. Numeri che potrebbero pesare nel caso di una clamorosa rimonta di Tomasi. Con la possibilità tutt’altro che remota che il colpo del kappaò alla giunta rossa possa arrivare da Bundu, degna emula del fratello.