Il rapper Faneto nei guai: su Instagram la denuncia della ex e le immagini delle botte: “Morirai, non ho niente da perdere”

Codice rosso

Nei guai il rapper italo-dominicano Faneto, al secolo Valentin Antonio Segura. Una diretta su Instagram pubblicata nel weekend da Alessandra N, sua ex fidanzata, con foto, video e messaggi documenta le violenze e le minacce subite nel corso del tempo. Nelle foto la ragazza ha mostrato il suo volto tumefatto dalle percosse che avrebbe ricevuto da Faneto e nei video si sente la voce del rapper. Lui stesso l’avrebbe poi minacciata in DM stando agli screenshot pubblicati. In uno dei contenuti pubblicati, si vede la ragazza chiusa in un bagno mentre qualcuno, dall’esterno, la insulta. In altri contenuti si riproducono messaggi in cui il rapper le intimerebbe di cancellare alcuni materiali e la minaccerebbe ricordandole che morirà. E ancora, un messaggio in cui il suo ex fidanzato ammetterebbe la responsabilità di un incidente d’auto sotto effetto di sostanze in occasione del quale sarebbe morto il loro cane.

Le immagini diffuse dalla 21enne della provincia di Milano con oltre 60mila followers diventano subito virali, tanto che il rapper 21enne residente a Milano, si affretta a chiudere tutti i suoi account.

L’ex di Faneto pubblica le foto dei maltrattamenti ricevuti dal rapper

La lunga storia di maltrattamenti, diventata pubblica solo negli ultimi giorni, è al vaglio della magistratura da mesi. Lo scorso 15 maggio, infatti, la ragazza si è rivolta alla Polizia locale di Cremona in compagnia dei genitori riferendo le aggressioni subite durante la convivenza col fidanzato ‘famoso’. Per Faneto scatta il ‘codice rosso’, ma le violenze continuano. A luglio, in un bed & breakfast a Milano la polizia interviene per una lite tra i due, degenerata in aggressione fisica. Il pm di turno, essendo già aperta a suo carico un’indagine per ‘codice rosso’, ha disposto la segnalazione ai fini della continuazione.

La denuncia alla polizia il 15 maggio, scatta il codice rosso

“Grazie a chi mi supporta, a ogni donna in difficoltà, a ogni grande uomo e a tutti quelli che stanno cercando di aiutarmi”, scrive nelle storie la ventenne, denunciando l’esistenza di account fake e finte raccolte fondi avviate a suo nome. Sui social circola anche il video di una ‘spedizione punitiva’ ai danni del rapper, preso a calci mentre è a bordo di un’auto. Al momento, però, non risultano denunce dell’episodio. Nonostante le denunce ieri il rapper si è esibito regolarmente in live ma ha disattivato l’account Instagram.