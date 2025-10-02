Il corteo pro Pal a Milano fa infuriare gli automobilisti: “Dovreste andare in galera”

Il corteo pro Palestina di Milano sta causando le proteste degli automobilisti bloccati nel traffico. Un’automobilista, bloccata in fila, ha gridato “dovreste andare tutti in galera”. Un uomo, fermo ad un semaforo, ha gridato qualche improperio ai manifestanti ed è è stato preso di mira da alcuni ragazzi che gli hanno risposto spiegando i motivi della manifestazione. Alle proteste dell’uomo qualcuno ha anche risposto tirando un calcio alla vettura. Ecco il clima che si respira a Milano dove si sta svolgendo una delle manifestazioni più accese sul caso Flotilla e per Gaza.

De Corato: “Insulti a Meloni, evocano la sua morte”

La testimonianza di Riccardo De Corato è particolarmente inquietante. “Gli insulti che i pro-Hamas, riuniti in Piazza Loreto a Milano, stanno rivolgendo al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono vomitevoli e ripugnanti. La definiscono fascista, con epiteti ingiuriosi e volgari, ed evocano la sua morte”. La denuncia in una nota del deputato milanese di Fratelli d’Italia. “Voglio essere chiaro: questi manifestanti non sanno minimamente cosa sia la democrazia e il rispetto reciproco. Ssono dei violenti che strumentalizzano la causa palestinese per esercitare il loro disprezzo nei confronti delle istituzioni, della politica, del vivere comune e civile. Loro, pro-Hamas e centri sociali, sono la vergogna di Milano e dell’Italia intera. Solidarietà al presidente Meloni, certo che non si farà intimidire da questi comunisti che odiano la libertà e lo Stato di diritto”.