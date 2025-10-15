Ambrogino alla Flotilla, pure Feltri non ci sta: «Un’onta. Se lo daranno, lo restituirò. Sala non può lavarsene le mani»

C'è chi dice no

Il direttore si schiera con Annamaria Bernardini de Pace con un editoriale dal titolo "Assurdo premiare Hamas, riprendetevi la mia onorificenza": «Ha reagito da vera milanese. E non è sola: farò come lei»

Anche Vittorio Feltri è pronto a riconsegnare il suo Ambrogino d’oro nel caso in cui l’ipotesi di conferire l’onorificenza alla Flotilla dovesse concretizzarsi. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un editoriale sul Giornale, sotto il titolo «Assurdo premiare Hamas, riprendetevi la mia onorificenza», nel quale punta anche l’indice contro la scelta pilatesca di Giuseppe Sala: il sindaco ha rimandato alla responsabilità del consiglio comunale, di fronte alle proteste dell’avvocato Annamaria Bernardini de Pace che per prima ha manifestato l’enorme disagio di trovarsi affiancata ai naviganti pro-Pal, dicendosi pronta a restituire il premio ricevuto nel 2014.

Feltri sull’Ambrogino d’oro alla Flotilla: «Assurdo premiare Hamas»

Nel suo articolo, Feltri, sottolineando che l’ipotesi di assegnare l’Ambrogino d’oro al capitano della Flotilla «sta prendendo corpo per volontà del Pd e di altre componenti della maggioranza su cui si regge il sindaco Beppe Sala», ricorda che la spedizione «tra selfie e proclami, ha tentato in ogni modo di disturbare la trattativa di pace che, piaccia o no, è stata portata a compimento da Trump, con il sostegno fattivo di Giorgia Meloni e di ventidue Stati, Israele e Hamas compresi», che «i quaranta italiani imbarcati in quell’avventura non hanno mai chiesto la liberazione degli ostaggi» e che «tornati in patria, i loro amici hanno messo a soqquadro le città, ferito cinquanta agenti, bloccato treni e tangenziali. Altro che missione di pace: scenografia per un paio d’ore di gloria».

Il direttore contro Sala: «Fa come Ponzio Pilato, ma la proposta arriva dalla sua maggioranza»

Ciononostante, «ora il Comune di Milano pensa di premiarli», mentre «Sala, davanti all’indignazione, si è lavato le mani nel catino di Ponzio Pilato arrivato per l’occasione dal museo dei don Abbondio – e ha fatto sapere, tramite l’ufficio stampa, che la decisione spetta al Consiglio comunale. Peccato che la proposta arrivi proprio dai pezzi grossi della sua maggioranza».

L’appoggio a Bernardini de Pace: «Ha reagito da vera milanese»

Di fronte a questa situazione, Bernardini de Pace «ha reagito da milanese vera», annunciando la restituzione in caso la sinistra dovesse davvero dare seguito ai suoi intenti. «Non da sola: anch’io farò lo stesso», avverte il direttore, ricordando che «quell’onorificenza, simbolo di una città libera, operosa e solidale, non può essere consegnata a chi ha scelto la propaganda al posto della pietà e l’odio ideologico al posto della compassione».

Anche Feltri pronto a restituire l’Ambrogino d’oro: «Fu una gioia immensa, ora rischia di diventare un’onta»

Feltri su insignito con l’Ambrogino d’Oro nel 2006 e lo ricevette, ricorda, «con immensa gioia». Un sentimento che, però, «si trasformerebbe in onta se lo conservassi dopo che gliel’hanno venduta, l’anima. Perché Milano non è mai stata neutrale fra chi salva vite e chi le usa come bandiere. Premiare i simpatizzanti – più o meno consapevoli – dei boia del 7 ottobre sarebbe uno sfregio alla memoria civile della città e al suo umanesimo laico». «Altro che pluralismo di idee: sarebbe il trionfo dell’ipocrisia, l’ennesima carezza ai finti pacifisti che odiano in nome dell’amore. Consegni pure, Sala, i suoi Ambrogini alle comparsate mediatiche. Noi, il nostro, lo restituiremo. E insieme – conclude Feltri – restituiremo a Milano, speriamo, la dignità che merita».