Viterbo, Meloni si congratula con le Forze dell’Ordine e Piantedosi: «Un’operazione decisiva»

L'attentato sventato

Due turchi trovati in possesso di armi pesanti e considerati legati all’Isis-K sono stati arrestati poco prima dell'inizio della Festa di Santa Rosa. Salvini: "Poteva essere una strage". Il monito di Tajani: "Non accettiamo che si diffonda l'odio"

«Congratulazioni alle Forze dell’Ordine e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per il pronto intervento che ha portato all’arresto di due cittadini turchi armati a Viterbo, poche ore prima della festa della Macchina di Santa Rosa». A scriverlo è il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, affidando a una nota il riconoscimento per chi ha evitato il peggio durante lo storico Trasporto simbolo di fede e tradizione.

Una strage sventata

Un intervento rapido, passato quasi in sordina mentre 85.000 persone — tra cittadini, turisti, autorità e alte cariche dello Stato — si accalcavano lungo il passaggio nelle strette vie del centro. Trenta metri d’altezza per una “torre” portata a spalla, emblema secolare della Tuscia. Una processione che, senza l’allerta tempestiva, avrebbe potuto trasformarsi in tragedia.

«Un’operazione decisiva — l’ha descritta Meloni — che ha permesso di celebrare in sicurezza un evento unico al mondo, riconosciuto dall’Unesco patrimonio immateriale dell’Umanità e profondamente sentito dai viterbesi e da tantissimi italiani».

“In Italia non c’è spazio per il terrorismo”

Anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, presente all’evento insieme alla sorella della premier e a numerosi parlamentari, ha voluto ringraziare. «Bene il sindaco ed il Prefetto che hanno garantito, in sicurezza ed evitando il panico, il trasporto della macchina della Santa protettrice della città, permettendo ai tanti fedeli e turisti arrivati di vivere questo momento straordinario». Matteo Salvini ha sottolineato che «poteva essere una strage, ma l’intervento decisivo delle Forze dell’Ordine ha sventato l’attentato. Un plauso e un enorme GRAZIE alle donne e agli uomini in divisa. In Italia non c’è spazio per il terrorismo».

Poi il monito rivolto in particolare alla sinistra di Elly Schlein che nella stessa giornata aveva tappezzato la città con manifesti dai toni denigratori nei confronti di Tajani: «Questo episodio spero rappresenti un monito contro quei cattivi maestri che aizzano orchestrando delle campagne d’odio con un linguaggio violento».

Piantedosi: “Nessun allarmismo, solo efficienza”

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha rivendicato la gestione sobria e ferma dell’emergenza. «Complimenti al prefetto di Viterbo, al capo della Polizia e a quanti sono stati coinvolti nella gestione della complessa giornata di ieri a Viterbo. Grazie a tutti loro le celebrazioni di Santa Rosa si sono svolte in condizioni di piena sicurezza per i cittadini».

Poi ha lasciato che a parlare fossero i fatti: «In poche ore sono stati individuati e fermati i soggetti pericolosi ed è stato rimodulato il dispositivo di sicurezza senza che si generasse allarmismo e preoccupazione tra i partecipanti. È stata l’ennesima prova di efficienza da parte degli uomini e delle donne impegnati ogni giorno nella sicurezza dei cittadini a cui va la rinnovata riconoscenza del nostro Governo».

Bignami e Delmastro: “Tradizioni sotto attacco, lo Stato risponde”

Sulla stessa linea anche Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia: «Un ringraziamento sincero alle Forze dell’Ordine, per aver dimostrato che dove lo Stato c’è, la violenza non passa. Le nostre tradizioni religiose e popolari, così radicate nella nostra storia e nella nostra cultura, non sono territorio di conquista per terroristi o soggetti esterni. Non arretriamo di un millimetro. Difendere la Nazione significa anche tutelare le sue radici, la sua fede, i suoi simboli». Della stessa idea che il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.

La sindaca: “Sistema cittadino ha funzionato, grazie alla segnalazione”

Ad intervenire, è stata la sindaca di Viterbo Chiara Frontini. «Abbiamo già pensato e pianificato di prevedere un encomio, una gratificazione, anche in forma privata, del cittadino che ha segnalato i due sospetti alla polizia. Il meccanismo di collaborazione dei cittadini con le istituzioni ha funzionato alla grande», ha dichiarato.

Una comunità vigile, una risposta senza tentennamenti. «Sono serena e felice che tutto si sia concluso per il meglio — ha spiegato — sono anche molto soddisfatta del fatto che prendere la decisione di confermare il trasporto con delle misure di sicurezza rafforzate si sia rivelata quella giusta».

Nessun dietrofront sui festeggiamenti. «La linea è quella di mantenere gli impegni già in programma con la massima serenità, in una situazione tornata alla normalità».