Vannacci feroce con David Parenzo: “Che ci fai qui? Non eri con Greta Thunberg sulla nave di Flotilla?” (video)

Non si sono mai amati troppo, David Parenzo e Roberto Vannacci, ma quando incrociano le armi in tv spesso danno vita a duetti divertenti. L’ultimo ha visto il generale, europarlamentare della Lega, avere la meglio sul giornalista de “La 7”, avere la meglio con un battuta fulminante sul conduttore de “L’Aria che tira”. Vannacci ha salutato così Parenzo, a inizio collegamento. “Ma che ci fa là? Mi hanno detto che era insieme a Greta Thunberg. L’hanno vista da quelle parti, è scappato stamattina?”. L’altro ha abbozzato: ““No, no, io sono qui a lavorare…”. Poi Vannacci s’è fatto serio. “Oggi quest’Europa non conta nulla, non c’è una patria europea. La nostra patria è Roma, non Bruxelles”. Ma a quel punto la replica di Parenzo non è più arrivata. Vannacci ha poi ricordato come gli eserciti sono fatti “per difendere la patria, gli interessi nazionali. Non una goccia di sangue italiano verrà versato per difendere questa guerra che non difende i nostri interessi”.

Vanacci ironizza con Parenzo, il video