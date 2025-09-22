Un video da brivido da postare sui social, si arrampica sul tetto di un auto e cade: è gravissimo (video)

Sfida social

Una bravata che gli è costata cara, forse la vita. La ricostruzione è tutta in un video (andato poi in nero prima dello schianto) registrato con il telefonino da un 23enne che ora si trova ricoverato in condizioni disperate. È caduto dal tetto di un’auto in corsa dove era salito per realizzare un filmato da brivido da postare sui social. È accaduto poco prima delle sei del mattino ad Esine, in alta Vallecamonica. Protagonista un gruppo di sei amici che avevano trascorso la serata a una festa nella Bergamasca. Una volta tornati in provincia di Brescia, i giovani, tutti tra i 18 e i 24 anni, hanno messo in piedi la bravata. Forse imitando video che girano sui social di ”planking’ o di ‘carsurfing’, pericolose challenge che prevedono di sdraiarsi in luoghi pericolosi.

Sfida social, si arrampica sul tetto di una Panda per filmare un video

Quattro salgono a bordo di una Panda, al volante c’è la ragazza proprietaria dell’auto, due si siedono sul tetto dell’auto. Uno si aggrappa con due mani al portapacchi mentre il secondo riprende la scena con il cellulare. Ed è proprio quest’ultimo ad avere la peggio quando la Panda arriva all’altezza di una rotonda. “Vola, vola”, grida il 23enne incitando l’amica alla guida. Pochi secondi dopo il ragazzo si sbilancia e cade dalla vettura. Tutto testimoniato dal drammatico video di un minuto e 12 secondi che termina quando il ragazzo cade dall’auto e perde conoscenza dopo aver sbattuto violentemente la testa.

“Vola, vola”, poi lo schianto. Ventitreenne in fin di vita

Ora il 23enne è ricoverato in ospedale in condizioni disperate. Gli amici, sotto choc, chiamano i soccorsi mentre le condizioni del ragazzo appaiono subito gravissime. Portato in ospedale a Brescia in elicottero, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ma resta in pericolo di vita. I carabinieri hanno già acquisito e visionato il video dalla memoria dello smartphone, mentre l’auto è sotto sequestro. Inattesa dell’esito degli esami tossicologici e dell’alcol test il pm di Brescia Donato Greco per ora ha aperto un’inchiesta per lesioni gravissime. Ma il quadro è destinato ad aggravarsi se il giovane, studente e residente in Vallecamonica come tutti gli amici coinvolti, non dovesse sopravvivere. Una bravata a pochi giorni di distanza da quanto accaduto a Pisa dove due adolescenti di 16 e 17 anni sono morti dopo essersi scontrati frontalmente in moto. Secondo le forze dell’ordine, stavano probabilmente effettuando alcune evoluzioni acrobatiche in un piazzale.