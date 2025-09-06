Trump cambia il nome al Pentagono in Dipartimento della Guerra (video). “Tanto le vinciamo sempre noi”

Sostituita anche la targhetta

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato nello Studio Ovale la firma di un ordine esecutivo con cui ha cambiato il nome al Pentagono. Da Dipartimento della Difesa, ora si chiamerà Dipartimento della Guerra, ha annunciato Trump dicendo di averne parlato con il Segretario Pete Hegseth. ”Gli Stati Uniti hanno vinto la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale e tutti i conflitti precedenti e successivi”, ha detto Trump. Sulla porta di Hegseth, come si vede nel video, è stata anche sostituita la targhetta.

Trump ha quindi ricordato l’attacco americano condotto contro obiettivi nucleari in Iran, a sostegno della guerra condotta per 12 giorni a giugno da Israele. ”E’ stato un attacco perfetto”, ha detto Trump. ”Addestreremo guerrieri e non solo difensori”, ha commentato il capo del Pentagono.