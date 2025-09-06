Prof rimprovera l’alunna satanista: sospeso dall’insegnamento e condannato dal tribunale di Palermo

La decisione choc

Un professore di storia e filosofia di un liceo di Palermo è stato sospeso dal servizio e il provvedimento è stato confermato dal tribunale del lavoro, perché ha osato rimproverare una studentessa satanista.

Lo riferisce il sito Orizzonte scuola, spiegando che i fatti risalgono al febbraio 2024, ma solo ora il tribunale del lavoro di Palermo ha dato ragione alla dirigente scolastica che ha comminato una sospensione di tre giorni al docente palermitano.

Tra la studentessa satanista di Palermo e il professore di filosofia ha vinto lei

La dirigente scolastica ha comminato al docente la sanzione per aver adottato comportamenti lesivi della dignità della studentessa, violando il principio di riservatezza attraverso una “mortificazione” dell’alunna davanti all’intera classe. Inoltre, gli è stato contestato di aver violato la tutela dei dati sensibili relativi all’orientamento religioso, divulgando successivamente i fatti a una collega non appartenente al consiglio di classe ma genitore di un altro studente.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la ragazza si è presentata in classe con un crocifisso capovolto al collo, ma il professore l’ha richiamata, dando vita a un dibattito dai toni accesi che sono presto diventati polemici. Il docente le ha chiesto se conoscesse il significato del crocifisso rovesciato. Poi le ha suggerito di indossarlo sotto il maglione, come faceva lui stesso con il proprio crocifisso, spiegando che la scelta era dettata dal rispetto verso chi non condivideva la stessa fede. Durante la lezione, il docente aveva inoltre fatto riferimento alla strage di Altavilla, avvenuta a febbraio 2024, quando Giovanni Barreca, un muratore di 54 anni, ha ucciso la moglie Antonella Salamone e due dei suoi figli, Kevin (16 anni) ed Emanuel (5 anni), durante un rituale di esorcismo nella loro abitazione in provincia di Palermo.

Il professore condannato a pagare con tremila euro e tre giorni di sospensione

La ragazza ha dichiarato pubblicamente di essere di religione “satanista”, ha preteso che il docente parlasse alla classe di alcuni filosofi a suo dire satanisti e non presenti nei programmi scolastici e accusava, più volte, il docente di non essere in grado di confutare nemmeno dal punto di vista filosofico la bontà della propria scelta, concludendo il suo discorso affermando di voler rimuovere eventuali crocifissi affissi in classe. La cronaca ci riporta che la dirigente dell’istituto palermitano ha dato ragione alla giovane sospendendo il docente per tre giorni dal servizio con privazione della retribuzione.

Il giudice del Tribunale del Lavoro, con sentenza pubblicata lo scorso luglio, ha respinto il ricorso del docente che aveva impugnato la sanzione disciplinare. Oltre al danno la beffa, perché il docente è stato condannato anche a pagare tremila euro di spese processuali.