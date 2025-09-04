Portiere 13enne picchiato in campo da un genitore, un anno di squalifica per lui e l’avversario

Calcio e risse

Verdetto pesante. Squalifica per un anno al portiere del Volpiano Pianese, Thomas Sarritzu, picchiato in campo dal genitore di un ragazzino della squadra rivale, e per un giocatore del Carmagnola. Entrambi coinvolti nella rissa al termine della partita Under 14 del torneo di calcio Super Oscar. Lo ha deciso il giudice sportivo Roberta Lapa della Lega Nazionale Dilettanti. La squalifica è scattata per “la gravità della condotta violenta assunta da ragazzi in età giovanissima, che inficia i sani principi dello sport”.

Portiere aggredito in campo, squalifica di un anno

“Considerato – scrive il giudice – che la violenza sia da condannare a priori ovunque venga posta in essere e soprattutto tra minori, quest’organo giudicante ritiene di dover comminare una sanzione di considerevole ed esemplare entità. Pertanto si squalifica il succitato giocatore perché, a fine gara, assumeva una condotta violenta ed antisportiva innescando una rissa. E colpendo con manate e pugni il fianco e la schiena di un giocatore avversario, steso sul terreno di gioco. Condotta, questa, che dava adito ad un ulteriore atto di violenza posto in essere da soggetto non presente in distinta, che entrava arbitrariamente ed indebitamente sul terreno di gioco”, spiega il giudice.

La rissa in campo, violenze e pestaggi