«Meloni sei la prima della lista»: odio anarchico sui muri di Bologna

Canaglie nostalgiche

Trancassini: «Un atto vile e inaccettabile, a firma dei soliti nemici della democrazia». La richiesta di un condanna unanime rimane senza risposta: a sinistra solo il sindaco Lepore stigmatizza

«Saluti dalla tollerante e democratica Bologna. Ps: Ma non erano a destra gli odiatori?». Con queste parole il deputato bolognese di FdI, Galeazzo Bignami, ha commentato l’ennesima scritta minatoria contro Giorgia Meloni. «Sei la prima della lista», si legge sotto il nome della premier e accanto al simbolo degli anarchici, in perfetto stile anni di Piombo.

FdI: «Atto vile e inaccettabile, sono nemici della democrazia»

«Esprimo piena solidarietà al presidente Giorgia Meloni per le gravi minacce comparse sui muri della città di Bologna, a firma dei soliti nemici della democrazia», ha commentato il deputato di FdI, Paolo Trancassini. «Siamo di fronte a un atto vile e inaccettabile, che non può essere minimizzato né sottovalutato. La condanna di gesti di questa natura deve essere ferma, unanime e condivisa da tutte le forze politiche, senza ambiguità né distinguo», confidando «che i responsabili vengano presto individuati, perché alimentare odio e violenza, anche solo a parole, significa assumersi una pesante responsabilità verso le istituzioni e verso il Paese, che non può rimanere ostaggio di quanti tentano di riportare il confronto politico sul terreno dell’intimidazione e della violenza».

La condanna di Lepore. Per il resto a sinistra tutto tace

Alla premier è arrivata la solidarietà del sindaco di Bologna, Matteo Lepore. «La nostra condanna sarà sempre ferma e unanime di fronte ad ogni forma di violenza politica», ha detto il primo cittadino. Altre voci da sinistra, allo stato attuale, non sono pervenute.