La ruota di Gerry Scotti gira anche contro Affari tuoi, ma De Martino vince lo scontro diretto (video)

Ascolti tv

“Ehhhh già…” Gerry Scotti, su Instagram, cita Vasco Rossi e sembra esprimere soddisfazione a modo suo, con ironia, sull’esito della prima sfida che ieri ha visto ‘La Ruota della Fortuna’ scontrarsi con ‘Affari Tuoi’, vincere sul dato totale del confronto tra i programmi e perdere solo di un soffio nel dato del periodo di sovrapposizione tra i due.

Scotti pubblica una foto della sua ombra e scrive accanto quella che sembra una citazione del celebre brano di Vasco Rossi ‘Eh già’, che nell’incipit recita: “Eh già/ Sembrava la fine del mondo/ Ma sono ancora qua/ Ci vuole abilità”. E l’abilità certo non manca al conduttore Mediaset che dal 14 luglio al primo settembre ha portato l’access prime time di Canale 5 a sfiorare il 30% di share e che anche ieri, con la concorrenza del campione di ascolti della scorsa stagione, ha ottenuto il 24,2% di share contro il 22,6% del rivale.

La stagione televisiva di Rai 1 e Canale 5 è quiindi ripartito con uno scoppiettante testa a testa tra i due programmi della fascia access prime time. Con Stefano De Martino rientrato in anticipo rispetto alle previsioni per fronteggiare La ruota della Fortuna di Gerry Scotti (ma anche di Samira Lui) che stava ottenendo ottimi risultati già da settimane.

Ma chi ha vinto ieri sera tra Scotti e De Martino?

I dati messi in evidenza dalla Rai parlano, per l’esordio della nuova stagione di ‘Affari tuoi’, di 4 milioni 222 mila spettatori con il 22,6% di share. Ma ‘La ruota della fortuna’ raccoglie ben 4.514.000 spettatori pari al 24,2% di share dalle 20.49 alle 21.39. Quindi, dati alla mano, il prime time sarebbe da aggiudicarsi a Scotti.

La Rai però tiene a precisare che nel periodo di sovrapposizione tra le due trasmissioni, tra le 20.41 e le 21.25, l’ascolto di ‘Affari Tuoi’ è stato di 4 milioni e 237 mila spettatori con il 22,7% di share, mentre sono stati 3 milioni e 984 mila, con uno share del 21,2%, quelli che hanno seguito il programma concorrente. Quindi ha vinto De Martino, ma Scotti ha tenuto testa alla grande.