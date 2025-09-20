La rosicata pazzesca della Fratello su La7: “Fitch? Non vi allargate, non è poi questa grande promozione…(video)

La sinistra è alla frutta

Incredibile da udirsi, incredibile “rosicata”. Ascoltate la rassegna stampa di La7 condotta da Flavia Fratello sulla promozione dell’Italia dell’agenzia di rating Fitch per credere. Un successo italiano l’innalzamnte del rating italiano? Macché, “he esagerazione- dice- non è tutta questa gran promozione… C’è chi si allarga un po’, si esagera”. La conduttrice prende di mira soprattutto il Giornale e Libero per sbeffeggiarne titolazione e articoli. Una sceneggiata clamorosa: è la prima volta che ascoltiamo prendere per i fondelli lo stile degli articoli in una rassegna stampa. La Fratello si lascia sfuggire un’occasione per tacere. Leggere i siti e i quotidiani economici per credere. La sua lettura economica non è un granché, è un rodimento di fegato per una buona notizia che le impedisce di mettere in cattiva luce il governo. Non potendo farlo, mette in cattiva luce chi accoglie la notizia per quel che è: una promozione bella e buona.

Flavia Fratello dice che quella di Fitch non è una promozione

Di solito le rassegne stampa riportano gli argomenti principali trattati dai giornali del giorno. Mai si è sentito citare articoli e testate per criticarli, e fare loro le pulci, quasi prendendoli in giro. Con la saccenza di chi tratta gli altri da scemi. Del resto, ogni giornale ha la sua linea, che non è concordata certo con la Fratello, se ne faccia una ragione. La sua prosopopea – è un’economista?- con la quale sminuisce la notizia della promozione dell’Italia è indigeribile. “Si esagera, si esagera. Non è questa promozione clamorosa una B in più…”. Si fa beffa di chi definisce “storico” questo passaggio. Cadono le braccia. Chissà perché quando c’era Berlusconi e l’Italia veniva declassata dalle agenzie di rating, era una tragedia. Mentre ora che siamo promossi e lo spread è ai minimi è una sciocchezza…è il commento su X alle parole della giornalista. Il rating che ci innalza da BBB a BBB+ con prospettive stabili è una grande notizia.

Lo diciamo sottovoce alla Fratello per non turbarla.Un’Italia più affidabile paga meno interessi sul debito pubblico. E questo significa che si liberano risorse che possono essere destinate a famiglie, lavoratori e imprese. Questo passo incoraggerà anche gli investimenti nel settore privato. Se per lei tutto ciò è un’esagerazione vuol dire che a sinistra sono arrivati alla frutta.E significa dare informazioni di parte, il che non è bello in una rassegna stampa che si rispetti. Ascoltare per credere.