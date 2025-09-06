In manette Romolo Casamonica: l’ex campione di boxe è stato arrestato per aver dato fuoco al cortile del vicino

A Grottaferrata

È accusato di aver dato fuoco a materiali presenti nel cortile di un vicino, lo scorso 8 agosto. Per questo Romolo Casamonica, 63enne ex pugile olimpionico, è finito ai domiciliari. I carabinieri della stazione di Grottaferrata, coordinati dalla procura di Velletri, hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Velletri nei confronti del componente della famiglia dei Casamonica, più volte salita alla ribalta delle cronache giudizarie.

Per l’incendio a Grottaferrata, nel cortile di pertinenza di un’abitazione di un cittadino romeno, intervennero i Carabinieri della locale stazione, che in prima battuta lo denunciarono a piede libero dopo avere accertato l’illecita presenza e gestione di rifiuti speciali, interessati dalle fiamme divampate nel terreno.

La lite col vicino di casa romeno, poi il rogo

Dai successivi accertamenti, finalizzati ad accertare le cause del rogo, è emersa la presenza di tracce di innesco in un’area di pertinenza dell’abitazione del vicino 63enne e raccogliere gravi elementi riguardo condotte minacciose che avrebbe avuto l’uomo tenute nei confronti di alcuni vicini di casa. Contestualmente, l’ordinanza dispone il sequestro preventivo dell’immobile, inserito in un complesso abitativo costituito da più appartamenti (tutti abusivamente occupati), di proprietà del Comune di Roma, attuale domicilio del 63enne, della moglie (sottoposta alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di permanenza notturna) e di una figlia (sottoposta agli arresti domiciliari). Padre, madre e figlia sono stati anche denunciati per invasione di edifici.

Romolo Casamonica, un passato da pugile di alto livello

Romolo Casamonica ha partecipato alle Olimpiadi Los Angels del 1984 nella categoria superwelter superando al primo turno l’irlandese Sam Storey, si ferma al secondo turno perdendo con verdetto unanime ai punti con lo statunitense Frank Tate che poi vince la medaglia d’oro.

Casamonica, soprannominato Zorba, è stato professionista dal 1985 al 1996 con record di 30 vittorie, 4 sconfitte e 2 pareggi. È diventato campione d’Italia dei pesi welter e superwelter ed ha combattuto due volte per l’europeo dei superwelter.