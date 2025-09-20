“Ho visto una manina spuntare dalla terra”: è in prognosi riservata la neonata sepolta viva e ritrovata da un pastore indiano

Lotta tra la vita e la morte

Lotta per la sopravvivenza in ospedale la neonata di 20 giorni ritrovata sepolta viva da un pastore lunedì scorso. L’uomo, che stava portando le sue capre al pascolo, ha raccontato alla polizia di avere sentito delle deboli grida e di avere scorto una manina spuntare da un cumulo di terra.

Una vicenda incredibile e macabra: il pastore ha visto una manina spuntare dalla terra

Dell’incredibile vicenda, che sembra scaturita dalla macabra penna di Edgard Allan Poe è avvenuta, ne scrive la BBC, ricostruendo nel dettaglio la vicenda. Il drammatico ritrovamento è avvenuto in una località dello stato settentrionale indiano dell’Uttar Pradesh.

La polizia indiana non ha ancora individuato l’autore del crimine, ma casi simili di abbandono e tentativi di uccidere bambine sono attribuiti alla preferenza dell’India per i figli maschi, che produce tali abominevoli derive.

L’incidente è avvenuto nel distretto di Shahjahanpur, nello stato più popoloso dell’India. Il bambino è in cura nell’unità di terapia intensiva neonatale del college medico e dell’ospedale gestito dal governo.

Neonata sepolta viva: era stata anche morsa dagli animali

Il primario ospedaliero, il dottor Rajesh Kumar, ha detto alla BBC che la bambina è stata portata lunedì, imbrattata di terra e ansimante per l’aria mentre il fango era entrato nella sua bocca e nelle narici.

“Era in condizioni critiche, mostrava segni di ipossia o carenza di ossigeno. Era stata morsa da insetti e anche da alcuni animali”, ha detto il dottor Kumar.

“Da lunedì le sue condizioni di salute sono peggiorate”

“Dopo 24 ore abbiamo visto un piccolo miglioramento delle sue condizioni, ma da allora è peggiorata. Ha sviluppato un’infezione”, ha aggiunto.

Il dottor Kumar ha detto di ritenere che la bambina sia stata trovata subito dopo essere stata sepolta poiché le sue “ferite erano fresche”.

Un team di medici, tra cui un chirurgo plastico, sta curando la bambina e stanno cercando di ridimensionare l’infezione, ha detto.

“La prognosi è grave, ma stiamo facendo del nostro meglio per salvarla”, ha aggiunto.

I precedenti: nel 2019 una neonata fu trovata sepolta in un vaso

ìUn funzionario di polizia ha detto che i loro tentativi di rintracciare i genitori della neonata non hanno ancora avuto successo.rio.

L’incidente di Shahjahanpur non è il primo: già in altre occasioni sono state ritrovate neonate, lasciate morire in India. Nel 2019, la BBC ha riferito di una neonata prematura che è stata trovato sepolta viva in un vaso di terracotta. Dopo un lungo ricovero in ospedale, la piccola in quel caso era riuscita a sopravvivere.

Foto archivio ANSA