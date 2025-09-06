Firenze, 67enne muore in un incidente sulla pista di motocross: non si esclude l’ipotesi di un malore

Inutili i soccorsi

Un uomo anziano ha perso la vita drammatico incidente sulla pista di motocross a Marradi, in provincia di Firenze. Il motociclista 67enne era di Faenza, ma ancora non si conosce l’identità, sarebbe caduto sul percorso riportando traumi fatali. L’intervento del 118, arrivato sul posto assieme all’elisoccorso Pegaso, è stato tempestivo. Eppure ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Sul posto anche i Carabinieri della stazione locale, che hanno eseguito i rilievi del caso per ricostruire con precisione quanto accaduto. Per il momento non si esclude che l’uomo abbia perso il controllo della motocicletta per un malore improvviso, ma saranno le analisi medico-legali a constatare le cause esatte del decesso. Il corpo è stato trasferito all’Istituto di medicina legale dell’ospedale fiorentino Careggi, dove sarà possibilmente eseguita l’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria.

Firenze, 67enne muore in un incidente sulla pista di motocross: la comunità locale è allibita

La scomparsa del motociclista 67enne ha scosso la comunità di Marradi e gli appassionati del motocross. L’incidente, come riporta La Nazione, sarebbe avvenuto mentre il pilota si trovava su un rettilineo non impegnativo. Come riporta il sito della Ktm, il motocross è uno sport estremo che richiede prestazioni, coraggio e dedizione, oltre alla forma fisica necessaria per affrontare la corsa. Inoltre, “l’assenza di queste caratteristiche può portare al fallimento”. È altrettanto opportuno ricordare che per praticare questo sport serve una pista particolare, visto che questa tipologia di moto non è omologata per circolare sulle strade pubbliche, a differenza di quelle da enduro che possono circolare anche fuori dal tragitto normale.