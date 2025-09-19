Fenix, i ragazzi di Gn bocciano il politicamente corretto: “E’ ipocrisia e censura. Viva la libertà d’espressione”

Contro il woke

I militanti di Gioventù nazionale combattono contro il politicamente corretto. E lo fanno attraverso la dialettica e l’attività politica. Abbiamo intervistato sei ragazzi e ragazze di destra all’evento Fenix di Roma, per capire quali sono i loro punti di vista. Ognuno di loro ha scelto una parola per opporsi al woke, come si fa con lo scudo in battaglia: qualcuno ha scelto “tradizione”, altri ancora “identità”, “radici” e “attivismo”. Benedetta, responsabile di Gioventù nazionale a Roma, sostiene che il woke “è come un velo di ipocrisia e censura, che non consente alle persone di parlare liberamente. La libertà d’espressione, invece, aiuta le persone a confrontarsi”.

Nei ragazzi di Gioventù nazionale resta vivo il ricordi di Charlie Kirk, come ha rimarcato Sara, anche lei impegnata politicamente con Gn: “Quello che è accaduto al fondatore di Turning point in America è terribile e ci ricorda quanto siano importanti le parole per combattere il silenzio del politicamente corretto, che rende problematica persino una barzelletta”. Luigi, che partecipa alle attività di Gioventù nazionale a Garbatella ha sottolineato che “il politicamente corretto non mi piace perché limita il confronto. Qualche perbenista, a volte, è anche disposto a discriminare chi la pensa diversamente per vincere una conversazione”.

I ragazzi di Gn contro il politicamente corretto e il woke: “È contro la famiglia tradizionale”

“Il woke e il politicamente corretto minacciano persino la famiglia tradizionale”. A dirlo è Niccolò, militante romano di Gn, che poi argomenta il suo pensiero: “Persino un padre e una madre diventano un nemico per la teoria gender. Eppure è grazie all’unione tra uomo e donna che nascono i bambini. Non è un concetto difficile da capire”. Anche Matilde ha qualcosa da dire su entrambi gli argomenti: “Il woke è il politicamente corretto tolgono autorevolezza alle parole che fanno parte della lingua italiana, Una strumentalizzazione sbagliata che rischia di imbavagliare la cultura e il linguaggio. Non esistono parole di seria A e B, sono tutte importanti”. Infine, Francesco ha dato il colpo di grazia al perbenismo dilagante: “Non mi piace il politicamente corretto perché rischia di minare il significato della tradizione e della patria, ma anche della famiglia. E poi è limitante, perché non supporta una crescita morale”.