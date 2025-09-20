Disabile assassinata in casa a colpi di machete a Latina: arrestata l’ex badante

Antonietta Rocco aveva 62 anni

È l’ex badante 52enne della vittima la donna sottoposta a fermo di indiziato di delitto per l’omicidio a colpi di machete di Antonietta Rocco, la sessantatreenne ritrovata ieri mattina senza vita in una pozza di sangue nel letto della sua abitazione nel quartiere Campo Boario, a Latina.

Assassinata a colpi di machete a Latina

Non si tratta della badante che ha ritrovato il cadavere, allarmando subito le forze dell’ordine, bensì di quella che l’aveva preceduta nell’accudire la vittima, vale a dire una cinquantenne italiana, incensurata.

Sulla scorta delle dichiarazioni assunte dalle persone vicine alla vittima, affetta da una grave patologia invalidante, le indagini sono state indirizzate nei confronti di una donna, che per pochi mesi aveva saltuariamente svolto le mansioni di badante in casa della vittima. Dopo aver sentito tutti gli altri testimoni, è stata escussa la donna successivamente fermata, la quale tra l’altro presentava una fasciatura a un dito della mano, riferendo di essersi ferita il giorno precedente durante il lavoro di addetta alle pulizie in un negozio.

L’ex badante incastrata dalle ferite

La stessa però forniva dichiarazioni gravemente indiziarie e discordanti con quelle rese dagli altri testimoni e con quanto emerso dai riscontri effettuati, che hanno consentito all’Autorità Giudiziaria di adottare un provvedimento restrittivo. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati anche alla ricostruzione del movente del folle gesto.

“Un omicidio efferato, crudele, con una forza indicativa di una particolare rabbia” le parole utilizzate dal procuratore aggiunto della di Latina Luigia Spinelli. L’arma con cui è stata colpita la sessantatreenne, all’altezza della gola, particolarmente affilata vista la profondità del taglio, forse addirittura un machete, non è stata ancora ritrovata. Tuttavia, gli agenti di polizia che indagano sull’accaduto hanno rinvenuto nella disponibilità dell’ex badante alcuni oggetti della vittima, nessuno di particolare valore. L’omicidio è avvenuto intorno alle 18 di giovedì, probabilmente per alcuni screzi emersi tra la vittima e l’ex badante, che abita nei paraggi, ma sul movente sono ancora in corso approfondimenti.